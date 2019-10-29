直播、短影音「上癮程度更嚴重」　陸審議未成年保護法

▲西安一名23歲的女生於今年5月，因玩《王者榮耀》輸了要跳河。（圖／都市快報）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼「13歲男孩因玩遊戲，被父親教訓後跳樓」等案例發生後，關於未成年人受網路反噬的問題備受北京當局關注，當中不僅涉及網路遊戲，短影音、直播等新興網路形式更是火爆。大陸26日閉幕的「十三屆全國人大常委會第十四次會議」，首次審議未成年人保護法成了其中一項重要議程。

據《科技日報》報導，近年來，「網癮」未成年人受網路反噬而產生精神問題、自殘自殺，甚至惡性犯罪的案例時有發生。因此，在今年的「全國人民代表大會」期間，全國人大社會建設委員會就收到多名人大代表轉來的群眾來信，其中一封信由上千名家長聯合簽名，強烈要求國家加強對網路遊戲的監管，以防止未成年人深陷其中不能自拔。

大會期間，共有779位人大代表（佔參會代表總人數的26%）提出涉及未成年人的提案達28件，其中，416位人大代表提出修改未成年人保護法方面的提案13件，提出建議11件，這是歷屆人代會前所未有的。

全國人大常委會委員劉修文在分組審議中，援引了一組資料，稱根據中國互聯網路信息中心統計，截至2019年6月，大陸10至19歲網民人數佔總數的16.9%，10歲以下網民人數佔總數的4.0%。另外，據共青團中央發佈的統計報告，截至2018年7月31日，大陸未成年網民中，有64.2%將網路遊戲作為上網娛樂的主要方式之一。

▲《王者榮耀》日活躍用戶超8000萬。（圖／記者蔡紹堅攝）

以手遊《王者榮耀》為例，該遊戲在2017年紅遍大江南北，累計註冊用戶超2億，日活躍用戶超8000萬，每7個中國人就有1人在玩，而其中「00後」用戶就佔了超過20%。劉修文表示，「如果不對未成年人網路沉迷問題，尤其是網路遊戲成癮問題，在法律層面作出嚴格干預和矯治，將影響一代代未成年人的健康成長，對家庭、社會、國家和民族的危害不容小覷。」

作為一部專門法，草案在徵求多方意見後，內容和文字更加精煉，儘管章節、法條減少了，但增加了不少新的內容，其中包括新增「網路保護」專章，對網路保護的理念、網路環境管理、網路企業責任、網路資訊管理、個人網路資訊保護、網路沉迷防治、網路欺淩及侵害的預防和應對等作出全面規範，力圖實現對未成年人的線上線下全方位保護。

▲抖音總裁張楠日前表示，也許到2020年，中國整個短影音（產品）將會達到10億日活躍用戶數。（圖／pixabay）

除了對未成年沉迷網路遊戲作出控管，全國人大常委會委員吳玉良認為，最近一兩年，網路直播、小影音等新興網路形式更是異常火爆，不僅未成年人，就連很多成年人都會上癮，「建議可以補充完善有關沉迷網路具體情形的規定。」

全國人大常委會委員呂薇則建議，結合網路直播短影音對未成年人的影響，應將其納入時間管理和分類提示的監管範圍，「總體來看，不管是從使用者規模、使用時間的維度比較，還是從內容負面影響、時間沉迷等角度考慮，網路直播短影音已經超越了網路遊戲，應當納入未成年人保護法網路保護的規定中予以監管。」

呂薇指出，鑒於當前網路直播短影音在未成年人群體中的影響，建議增加規定，將對未成年人影響重大的短影音納入未成年人保護法（修訂草案）監管範圍；正在制定的未成年人網路保護條例也考慮到這個問題，以專門條款對短影音提出了監管要求。