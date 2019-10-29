猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨...全場狂盯　辣媽笑：最難的在後面

▲小兄弟扮成阿拉丁與神燈精靈。（圖／Winnie Wen授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

萬聖節將至，許多家長使出渾身解數，幫寶貝驚奇大變身。台南一對小兄弟昨天扮成阿拉丁與神燈精靈，參加成大商圈萬聖節嘉年華，超吸睛又神還原的造型，不僅成為注目焦點，最後還抱回第一名獎金。

這場嘉年華會除了有踩街大遊行、提飾DIY，當然少不了大人小孩最期待的變裝趴，只要是小學6年級以下的小朋友都能參加。Winnie Wen向《ETtoday新聞雲》記者提到，兄弟倆很喜歡阿拉丁裡面的精靈，但都只想扮成阿拉丁，所以就決定猜拳輸來當精靈。

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後來，弟弟願賭服輸，任由媽咪幫他裝扮成神燈精靈。Winnie Wen表示，整整花了2小時幫他們做造型，「弟弟是找相似的服裝，藍色燈籠褲和紅色腰封搭配；哥哥則是買現成的阿拉丁服」。

▲弟弟眼神飄出一絲哀怨。（圖／Winnie Wen授權引用）

好笑的是，弟弟在變色後瞬間傻眼，還忍不住大叫，「我怎麼都變藍了！」Winnie Wen直言，在化妝上色方面，其實都沒什麼問題，而最困難的莫過於卸妝了，就這樣卸了1個多小時，弟弟還洗澡、洗頭各兩次才乾淨。

雖然是第一次參加，弟弟也哀怨大犧牲，不過兄弟倆最後得了第一名，也抱回獎金。而看到整套精緻裝扮，許多人第一反應都是，真的辛苦家長了，不過Winnie Wen則笑說，「平常都是兒子整我，所以萬聖節就換我整兒子啦！」

事後，Winnie Wen在爆怨公社分享照片，打趣道「替我家弟弟抱怨，弟弟表示：為什麼猜拳輸了要扮精靈。」po文一出，掀起熱烈回響，網友們不禁笑回，「可以許願嗎」、「認真覺得精靈很可愛」、「弟弟連眼皮都好敬業」、「我真的覺得弟弟很哀傷啊哈哈」、「不過弟弟真的贏了 ，贏到很多人的注意」。

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