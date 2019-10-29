韓國瑜批綠營首長白胖　韓辦：要大家看清民進黨公職吃香喝辣

▲韓國瑜展開傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日晚間到圓林園參加「台灣願景‧彰化福田」晚會，他表示，越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦，但是民進黨總統候選人蔡英文卻是白白胖胖的，此言一出立刻引起民進黨批評歧視。韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜的說法，目的是希望大家看清楚與好好思考，民進黨執政三年多，民進黨籍公職人員吃香喝辣，都只是為了個人私利與一黨之私。

韓國瑜28日表示，他從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，很奇怪的事情，外型來看好了，民進黨總統蔡英文總統是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆、林右昌也是白白胖胖，而國民黨的侯友宜、盧秀燕都黑黑瘦瘦小小的，所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？

此言一出，立刻引來綠營政治人物批評「歧視」。行政院長蘇貞昌29日一早在高雄受訪時批評，就算是選舉也不該作人身攻擊。蔡英文則回擊，「至少我不會睡到中午才起床」。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜提出的看法，目的是希望大家看清楚與好好思考，民進黨執政三年多，民進黨籍公職人員吃香喝辣、爭權奪位無所不用其極，都只是為了個人私利與一黨之私。



韓國瑜競選辦公室指出，反觀國民黨的地方首長，都是為了百姓的生活在奔波，沒日沒夜在為市民努力付出，形成一個極大的反差，這也證明一件事，去年底選舉百性的選擇是正確的；希望大家再進一步思考，到底要怎麼樣的領導人？韓國瑜希望民進黨的官員不要只會抱著「吃到胖胖，穿著水水，等領薪水」的心態。