怕Libra超前？ 人民銀行可能成為全球第一發行數位貨幣央行

▲中國人民銀行。（圖／翻攝自微博／秦岭股道）

實習記者周依儒／綜合報導

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆於28日在上海的「外灘金融峰會」上表示，中國人民銀行研究數位貨幣已經將近5、6年，技術也已接近成熟，因此中國人民銀行有可能成為全球第一個推出數位貨幣的國家央行。黃奇帆也表示，數位貨幣的意義並不是將現有貨幣數位化，而是取代貨幣供應量，使交易過程中無需依賴帳戶，也能更有利於人民幣的流通。

黃奇帆指出，人民銀行的數位貨幣是使用區塊鏈技術為基本所推出的全新加密電子貨幣，並且採用雙層營運的制度，由人民銀行先把數位貨幣兌換給其他金融機構，在由這些機構兌換給民眾，他也強調，數位貨幣能夠即時蒐集貨幣創造、流動和記帳等等的數據，也能替未來貨幣投放和貨幣政策的制定、實施提供參考。

另外，黃奇帆也表示，如果將數位化用人類來比喻的話，區塊鏈技術就像更厲害的基因改造技術，從最基本的的方面提升大腦速度、手腳靈活度等等，而數位化在區塊鏈技術的幫助下，將會有更強的基礎功能，也能對經濟產生更大的影響。

▲中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆。（圖／翻攝自微博／財經網）

外灘金融峰會當天，人民銀行的科技部部長李偉也表示，數位化的程度是決定未來商業銀行競爭力的重要關鍵，金融科技對傳統金融機構的組織及制度帶來的重大影響，因此加快數位化轉型才能適應未來金融生態改變的趨勢。

消息傳出後，有分析員指出，自從Facebook在6月宣布將在1年內推出貨幣Libra後，大陸似乎是加快腳步推動發行，因此這個數位貨幣可能會在11月11日發行，也就是網購最為火爆的雙11購物節當天，但隨即被人民銀行的相關人是否認，表示這個傳聞為不準確的猜測。

根據《人民日報》表示，數位貨幣不是虛擬貨幣，也不是像支付寶或微信那樣的行動支付工具，因為現正流通中的現今、信用卡和行動支付等工具，都無法做到完全匿名，因此數位貨幣的設計主要是想取代現正流通的現金，不但保有紙鈔的特性，同時也能滿足消費者對於便利攜帶和匿名的需求。