雷皓明／震武罵韓害祖武被罵　罵錯人違法嗎

▲律師及主持人謝震武（右）在節目上罵韓國瑜，卻讓韓粉出征罵錯人灌爆藝人謝祖武的臉書。（圖／ET資料照）

讀法律的有時會戲稱台灣充滿法學教材，我想謝震武與謝祖武的新聞也堪稱其中一例。我們都知道罵人是不對甚至是違法的，但罵錯人會不會違法呢？人都會犯錯，犯罪者也是一樣。

你可能覺得犯罪都是精密計算的結果，但實際上也不乏「搞錯」的糗事發生，例如黑道尋仇要揍人，才發現揍錯人，就是台灣典型的案例（受害者真的很衰）。搞錯，到底還算不算犯罪？該算哪一種犯罪？就要看是哪一種搞錯的情況了。

在刑法裡有一種區分的標準，是將錯誤犯罪分成「打擊錯誤」與「客體錯誤」。所謂的打擊錯誤，指的是「失手」。例如，你拿槍本來想射A，結果槍法太爛不小心射死B，這個叫「打擊錯誤」。而客體錯誤，指的是「認錯」。例如，你拿槍本來想射A，結果精準射死跟A長得一模一樣的雙胞胎C，這個叫「客體錯誤」。依照錯誤的類型，會決定你犯罪的種類、輕重。

以上面的例子來說，兩種情況你對A都有殺人未遂的罪嫌（因為你想殺A卻沒殺到），但除此之外，第一種情況是加上對B的過失殺人罪嫌（不小心射死B），第二種情況是加上對C故意殺人罪嫌（精準射死C）。因此，第二種情況的罪名比較重，罰得也比較重。

再來談前述的謝震武與謝祖武的韓粉罵錯人新聞，子彈會飛，但滑鼠鍵盤不會轉彎，基本上，打字罵人這件事情是不會有「失手」的情況發生的。韓粉想要射（罵）謝震武，結果精準射死（罵死）跟名稱很像的謝祖武，大概就是這個概念。因此韓粉雖然是想罵謝震武，但卻跑到謝祖武的粉專上大爆炸，應該是一種客體錯誤的犯罪。

而韓粉就是想罵人，也真的有一個人被罵到體無完膚，因此對謝祖武有構成公然侮辱或誹謗的罪嫌，謝祖武如果不開心，可以去警局或地檢提告。但因為公然侮辱、誹謗罪並沒有處罰「未遂」，因此沒被罵成的謝震武，可能就無權去提告這些「本來想罵謝震武」的韓粉了。

不過說老實話，以前我也常常會把這兩人的名字搞錯，一直到有人說「鮮師是祖武」，「師祖」、「師祖」的一直叫後，我才終於把兩個人分清楚。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。