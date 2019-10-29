16歲少女在IG投票問生死　未來自殺傾向內容都會禁貼

▲IG負責人在Twitter表示，IG擴大了政策禁止自我傷害和自殺的描述。（圖／翻攝自Twitter／mosseri）

記者楊庭蒝／綜合報導

Instagram（IG）負責人亞當·莫塞里（Adam Mosseri）27日在Twitter聲明，對於在IG上防範自殺和自我傷害的方式擴大管理政策。2017年英國14歲少女自殺，她的父親發現她在生前曾使用IG瀏覽大量有關自殺的敏感內容，因此認為她的死與IG有所關聯，這是IG意識到要加強相關政策的起點。

英國14歲少女的自殺案件發生後，父親查看她的IG發現，她的IG版面有許多令人毛骨悚然的圖片，包含美化自殺和鼓勵自我傷害等等，透過演算法女兒很有可能看過更多類似的圖片，因此直指女兒的死與IG脫不了關係。還有另一起案子發生在馬來西亞，一名16歲少女在5月使用IG上的投票功能表示，「非常重要！請幫我決定生（Live）或死（Die）」，投票結果出來有69%的人贊成她結束生命，而少女真的依結果選擇跳樓來結束生命。

這兩起事件讓IG開始研擬相關政策，今年2月開始IG啟動全面調查，停止推薦相關圖片和主題標籤，並提供敏感內容的隱藏，讓用戶對於不會立即看見，但並不是刪除文章。直到27日，亞當·莫塞里進一步擴大政策，除了不會主動推薦相關內容外，對於與自殺意涵有關的圖片、影片、漫畫、文章等，都將予以刪除。

▲IG在2017年的月活躍用戶超過10億。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

亞當·莫塞里表示，這是一項永無止境的工作，Instagam不再允許對自我傷害或自殺進行描述，為了幫助我們了解新的趨勢或文化細微差別，我們每月與自殺和自殘的專家舉行會議，我們還與瑞典精神衛生組織MIND合作，以了解社交媒體對年輕人的生活所起的作用，給用戶更好的使用體驗。