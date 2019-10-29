飢渴妹狂求約約：很久沒有了～原PO自嘲「技術不好」打槍　她拜託：可射就好

▲女網友不斷傳訊息邀約。（圖／示意圖，翻攝自pakutaso、翻攝爆廢公社）

記者林昱萱／綜合報導

一直遇到這種情況未免也太尷尬了吧！一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段經歷，一名朋友的朋友不斷傳訊息給他，說要和他發生關係，但兩人分明沒有見過面，讓原PO感到相當困擾。

原PO表示，「大家遇到這情況要怎回，一年前認識的朋友的朋友，單純網友關係，沒見過面，每隔一段時間就來盧......」此外，從原PO貼出的對話可見，對方開頭就先問「我跟你愛愛你會嗎？｣被原PO拒絕之後，還繼續說「我想給你插插」，讓原PO尷尬的只能用「我技術不好」來回應。

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▲女網友不斷傳訊息邀約。（圖／翻攝爆廢公社）

沒想到，該名女網友仍是不放棄，竟然說「沒關係啊，可以射就好」接著甚至還說要到原PO家、旅館發生關係，再一次被原PO拒絕要她自己處理之後，竟還傳了一個哭臉貼圖，不放棄任何將原PO約出來的機會。

對此，網友們看到後，紛紛留言表示，「也太狂」、「我會寄一箱絲瓜送他」、「這太誇張了」、「很多是詐騙集團的成員在幕後操控」。

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