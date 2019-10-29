華聞快遞／「雙11」快遞要調整價格？專家：集體漲價可能性不大

▲雙11即將來臨。（圖／CFP）

《北京》「雙11」快遞要調價？專家：集體漲價可能性不大

「雙11」購物狂歡臨近，快遞漲價話題引發了社交網路熱議。近期，中通快遞在官網發布消息稱，「將從2019年11月11日起調整快遞費用。具體調整幅度，由當地服務網點根據總部指導建議並結合各自實際情況實施。」隨著中通快遞打響「雙11」漲價的頭炮，圓通速遞也公佈了從下月11日漲價的消息。不過中國電子商務研究中心主任曹磊表示，集體漲價可能性不大。（新華網）

《天津》天津市印發鄉村「五大振興」實施方案

天津市委農辦、市農業農村委積極與市委組織部、市委宣傳部、市人社局、市生態環境局等「五大振興」專項推動組領導人部門溝通協調，推進方案製定工作，市委農村工作領導小組於日前頒發《天津市鄉村「五大振興」實施方案》，對天津實施鄉村振興戰略的工作目標、重點任務、保障措施和職責分工進行了明確。（新華網）

《浙江》浙江：到2022年基本建成新興金融中心

新興金融中心行動方案提出，到2022年，浙江省要實現傳統金融與新興金融業態穩步發展，金融業增加者超過4000億（人民幣，下同），金融業利潤超過2200億元，金融業稅收超過1000億元，金融從業人員超過50萬人，基本滿足現代化經濟體系的發展需要，浙江省基本建成新興金融中心，到2035年新興金融中心建設深入推進，建成杭州國際金融科技中心，集聚資源能力和競爭力進一步增強。（中新社）

《廣東》前三季廣東民營企業進出口增長3.1%

2019年前三季，廣東外貿進出口5.14兆元（人民幣，下同），出口3.13兆元，增長2.1%；進口2.02兆元，下降6.2%。實現貿易順差1.11兆元，擴大21.8%。海關總署廣東分署表示，廣東外貿出口市場多元化成效明顯，民營企業外貿活力不斷增強，一般貿易主導作用繼續強化，粵東西北繼續保持快速增長。（新華網）

▼廣東省。（圖／CFP）

《貴州》貴州編制10項食用農產品標準 幫助農村產業發展

為了促進農業可持續發展，推進農業高質量發展，貴州根據當地氣候及地理地貌特徵，編制了蔬菜、茶葉、食用菌、刺梨、油茶、生態畜牧、生態漁業、精品水果、辣椒、竹等10個食用農產品標準體系。（新華網）



《江蘇》江蘇在「一帶一路」沿線國家和地區投資項目超過千個

江蘇企業正在加速「走出去」。江蘇省商務廳28日在南京公佈的數據顯示，到今年三季，江蘇省在「一帶一路」沿線國家和地區投資項目超過1000個，協議投資157.7億美元。（中新社）

《北京》前三季三大運營商營收均下滑

隨著中國電信第三季業績的發布，三大運營商前三季業績全部出爐。經計算，三大運營商前三季共營收1兆480.58億元（人民幣，下同），日均約賺4.03億元。財報顯示，中國移動前三季共營收5667億元，同比下降0.2%，淨利潤818億元，同比大降13.9%。（中新社）

《江西》江西追回違規醫保資金近億元

日前，大陸國家醫療保障局打擊欺詐騙保專項治理工作中期調度會在南昌召開。調度會指出，截至8月底，江西省已完成實地檢查定點醫療機構14324家，追回違規騙取的醫保資金9935萬元（人民幣）；處理違法違規「兩定」醫療機構3012家。（中新社）

▼江西省南昌市。（圖／CFP）