她和「臉蛋超激似閨密」合照　爸媽看到秒淚崩…問生日竟是21年被偷抱女兒

▲女子與好閨密拍照竟揭開21年前偷抱意外。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

南非開普敦一名21歲女子米奇（Miche Solomon）在學校內有個和自己長得很相似的好閨密，兩人日前因為一張合照，在閨密拿給家人看之後，竟發現是多年前在醫院遭到抱走失散的孩子，雖然一開始雙方都不敢相信竟有如此巧合，但在經過DNA鑑定後，確定米奇就是閨密父母的親生女兒，兩人從姐妹淘真的變成親姐妹。

根據英國《每日郵報》報導，米奇在學校時有一個小她三歲的好閨密卡西迪（Cassidy Nurse），兩人多次被同學認為「真的長得太像了！」感情越來越好。日前卡西迪將2人照片拿回家給爸媽看時，爸媽震驚地問「米奇的生日是什麼時候？」當他們得知米奇大卡西迪3歲時，情緒相當激動，於是決定到警局報警。

▲當時第一時間抱到女兒之後，米奇就被陌生女子抱走。

米奇隔了幾天被叫到校長室，告知自己的親生母親並不是現在叫做拉維納（Lavona Solomon）的女人，而是21年前將她偷從醫院抱走的小偷。米奇幾乎無法相信自己所聽到的，並與卡西迪的父母做親子鑑定。鑑定結果顯示，米奇確實與卡西迪的父母有100％的血緣關係，警方因此將拉維納逮捕。

米奇難過的表示，「當下我無法相信這一切是真的，不敢相信養我多年的根本不是我的親生母親，我甚至對卡西迪的父母也就是我的親生爸媽生氣，因為他們害拉維納被走」。卡西迪的父母表示，當年孩子被抱走後，每年到了米奇生日，他們還是會在心裡難過。

米奇一度到拘留所問拉維納真相，拉維納表示，「因為自己曾經有流產的過往，為了讓自己也有孩子，所以到醫院將孩子偷出」。拉維納在開庭時否認自己打扮成護士偷出孩子，但仍有當時的護士出面指證。米奇難過的表示，還是會讓自己跟原生家庭努力建立關係，但這一切都太衝擊了。

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