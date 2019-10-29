網路誕生50周年！　網路之父：要關注黑暗面的影響

▲網路之父 Leonard Kleinrock在加州大學洛杉磯分校的辦公室內。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

今年邁入網路誕生第50周年，而被稱為網路之父的美國加州大學洛杉磯分校教授柯連洛克（Leonard Kleinrock）在法新社發文，以《網路概念誕生50年後，黑暗面引起恐懼》為題，談論網路發展以來的看法，並指出網路黑暗面的弊端，不過也說這些弊病雖然使人恐懼，但如若能選擇，他仍不會關閉網路。

網路起源自1969年10月29日，加州大學洛杉磯分校（UCLA）的柯連洛克團隊受美軍研究部門挹注，致力於研究將資訊分解成可供網路傳播的數據，希望能讓兩台電腦相互接收，最終在國防部資助的高等研究計畫署網路下（Advanced Research Projects Agency Network，ARPANET），與史丹佛的夥伴一起傳送第一個訊息「Login」，雖然當時只有「Lo」被成功發送出去，但這也是全球首次成功以網路傳遞訊息，後來催生了人類史上的網路誕生，黑暗面卻也隨之而來。

▲1969年，人類史上成功第一次以網路傳遞訊息。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



現年85歲的柯連洛克說，「網路在某種程度上使每個人民主化，但也是黑暗面的完美方程式。人們習於在線上大肆叫囂，溫和的觀點反而成了弱勢，極端觀點則被放大，產生仇恨、假訊息及網路霸凌。」

柯連洛克表示，「作為一名工程師，並非從惡意觀點思考，而是想到過去沒留意到社交網路，只是想要讓人們對電腦溝通，或讓電腦相互傳送資訊，而非人與人間的對談。」如今他開設了關於網路的連結實驗室（Connection Lab），研究包括社交網路、區塊鏈、物聯網等，期待能降低網路誕生後的不良影響，全球現在有40億人在使用該實驗室。

柯連洛克相當關注人們如今仰賴區塊鏈技術，在網路上營造聲譽以建立雙方信任度的行為，例如閱讀線上餐廳評價的讀者也能看到發文者的可信賴度。他說，「這是個不斷更新的信譽網路，需挑戰如何以道德及負責任的方式做到，而匿名自然是把雙面刃。」

▲柯連洛克坦承過去並未考量到社交網路的興起 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



柯連洛克也說，許多網路弊病是因企業竊取過時或不必要的東西，侵犯隱私權好增加利潤，更遺憾的是，如今這樣做的不僅僅是聰明的駭客，而是包含國家、組織或大企業都在「做大事、做壞事。」

柯連洛克遺憾表示，缺乏遠見不能更好地建立驗證用戶及網路數據的基礎工具，本就無法避免黑暗面，但相信會有所改善，並期待可通過加密、區塊鏈技術或其他創新方式解決網路問題。他說，「我仍然擔憂，認為所有人都深受網路黑暗面影響，但還是覺得網路的誕生利大於弊，如能選擇，我也不會關閉網路。」

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