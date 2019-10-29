法小鎮詭異命案！20歲生日看房從此失蹤　少女1年後被發現…剩肢解遺骸

▲法國亞裔少女蘇菲在20歲生日失蹤，屍塊在森林中被找到。（圖／翻攝自推特／Nyvane）

記者林瑩真／綜合外電報導

法國阿爾薩斯（Alsace）一名亞裔少女在20歲生日當天離奇失蹤，搜尋至今超過一年，警方終於在一座森林中找到少女，但已經是一具被肢解的屍體。目前鎖定了一名主要嫌疑人。

綜合外媒報導，2018年9月7日，蘇菲勒坦（Sophie Le Tan）獨自去了下萊茵省希爾蒂蓋姆（Schiltigheim）看房，預定接下來要回家跟父母一同慶祝生日，沒想到就再也沒有回家，從此失蹤。

警方接獲蘇菲父母的通報後展開調查，推測蘇菲看到了一名59歲男子馬克里瑟（Jean-Marc Reiser）發布的房地產廣告，並在幾天後逮捕了馬克里瑟。然而，馬克里瑟從頭到尾都不承認自己殺害蘇菲，也未找到蘇菲的遺體。

不過就在一年後，警方在馬克里瑟家中找到蘇菲衣物，地窖中也有鋸子及蘇菲的血跡。隨後，警方追查到馬克里瑟住家附近的森林，終於發現一具已經被肢解的屍體，在DNA比對下，確定是蘇菲。

對此，馬克里瑟還一度辯解，他只是碰到手受傷的蘇菲，將她帶往家中處理傷口，之後蘇菲就離開，並未殺害她。但警方並不採信馬克里瑟的證詞，依謀殺、綁架等罪名起訴馬克里瑟，目前馬克里瑟被拘留於斯特拉斯堡的監獄中。

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報導指出，馬克里瑟其實早有前科，1997年曾被搜出武器、彈藥及全裸婦女睡著或死亡的照片；2001年因1995、1996年的性侵罪入獄；曾被懷疑綁架或殺害一名在1987年失蹤的23歲女子。檢察官也說，「目前沒有證據將馬克里瑟與屍體聯繫起來，但馬克里瑟仍是此案最主要的嫌疑人」。

由於當地僅是一個1.2萬人的小鎮，蘇菲的失蹤到死亡、分屍，引發居民恐慌，也有人多次抗議陳情，要為蘇菲討回公道。

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