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3歲小弟「30分割包皮手術變4hr」　爸掀紗布換藥震驚…整支被切斷剩根部！

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▲巴西3歲小弟割包皮手術完，竟整根被切斷。（圖／翻攝自dreamindemon）

▲巴西3歲小弟割包皮手術完，竟整根被切斷。（圖／翻攝自dreamindemon）

記者陳亭伃／綜合報導

不少男性可能小時候歷經「割包皮」的經驗，好或壞不一，但巴西這位3歲男童，在經過割包皮的手術後，幾乎讓他的爸媽情緒崩潰。24歲的父親卡馬戈斯（Alberthy Camargos）的3歲兒子，被醫師告知要進行割包皮手術後，在術後替兒子換藥時，打開紗布竟發現，兒子的整根生殖器官都被切除。

根據英國《每日郵報》報導，卡馬戈斯和妻子育有一名可愛的3歲兒，日前被告知兒子有包莖的問題，可能會有性功能及衛生問題，只要經過簡單的割包皮小手術就沒有問題。但在原本30分鐘的手術，卻整整花了4個小時，當下卡馬戈斯感到相當奇怪，但醫師術後僅告知「一切過程都沒有問題」。

卡馬戈斯在兒子術後第一次換藥時，打開了蓋在下體的紗布，就在掀開傷口紗布的一瞬間，他幾乎不敢相信自己的眼睛，因為卡馬戈斯兒子的陰莖竟然已經被切斷。卡馬戈斯返回醫院想要討個交代時，卻被告知手術的醫師前幾天意外身亡。

卡馬戈斯表示，「當下我真的崩潰了，我需要一個有經驗的醫療人員告訴我我該怎麼辦，當時手術的醫師還告訴我與妻子過程很順利。」小男孩立刻被轉院治療，病例報告中提到，包皮皮膚與海綿體遭到破壞，陰莖部分遭到截肢，僅剩下根部。

負責手術的醫院表示，目前正在進行調查，原本一同手術團隊也在接受訊問。但卡馬戈斯一家人仍堅持對醫院提告，「雖然手術的醫師意外身亡，但還是要找到需要承擔責任的人」。醫學專家表示，陰莖重建可以從身體其他部位取皮膚，「相信神經組織還是可以被復原，盡可能讓勃起功能可以維持，甚至讓孩子長大後能生育。」目前小男孩已經出院在家休養。

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