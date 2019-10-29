挺韓YouTuber起底！10人名單驚見「國光E奶女神」　高雄林小姐光聽聲音就懷孕

▲「高雄林小姐」每晚7點準時在YouTube上直播，以甜美的嗓音及輕柔咬字收穫不少粉絲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，國民黨總統參選人韓國瑜目前民調雖處於落後，網路社群上也因韓的言行遭放大，讓韓粉成為網路社群的弱勢，但韓粉早已轉戰到封閉的臉書社團及LINE群組取暖，並持續大量轉傳政論節目上挺韓的名嘴言論；另外，近來還有一批挺韓YouTuber迅速崛起，透過直播及拍攝影片，吸引韓粉進站。

其中，在韓粉網軍獨樹一格的「高雄林小姐」，過去常在Call In政論節目中，替韓國瑜澄清負面言論，讓不少韓粉覺得好感激。之後她轉戰當直播主，每晚7點準時在YouTube上直播，但林小姐卻不曾在直播中露面，僅以甜美的嗓音及輕柔咬字，就讓粉絲凍未條，直呼「戀愛了」「耳朵懷孕了」，擄獲近10萬人訂閱。

除了在直播中談論韓國瑜不為人知的祕辛外，高雄林小姐更經常能邀請到挺韓的藍營大咖，以及高雄市政府政務官現身說法，甚至韓國瑜本人也親自接受過她的專訪，神祕的背景也令人感到好奇。

目前高雄林小姐的Youtube頻道上，直播加上各種訪談，已上傳逾400部短影音及影片，堪稱是挺韓網紅的代表性人物。

本刊調查，一位身高173公分、擁有34E豐滿好身材的辣妹直播主高鈞鈞，因經常在韓國瑜造勢場合上直播，在韓粉圈內已累積超高人氣，不少韓粉都甘願當起乾爹瘋狂「斗內」（贊助）。

被韓粉譽為天使臉孔、魔鬼身材的高鈞鈞，在網路上有著「小謝金燕」「小林佩瑤」之稱，平時從事模特兒及主持工作。在去年高雄市長選舉時，鈞鈞曾經一度是「韓黑」，不解韓國瑜過去為何打扁，但在看完韓的相關論述影片後，直接被圈粉，之後每場韓的造勢大會，都能看到她身影。

▲外型亮眼的高鈞鈞，常在韓國瑜造勢場合直播，官方臉書粉絲團的貼文，也有近10萬韓粉按讚。

因個性開朗直率，加上口條清晰，高鈞鈞在官方臉書粉絲團上，至今已吸引逾10萬人按讚，YouTube頻道也有逾8萬人訂閱。鈞鈞亮眼的外型，也深受韓粉喜愛，每次開播最少都有3千人同時在線上觀看，不少韓粉都自願斗內，給她加油打氣。

「哈囉我是高鈞鈞，身高173/51，34E、25、36」，高鈞鈞在官方的臉書簡介上，大方公布自己的身高、體重及三圍，並提到自己是美國田納西州大心理學碩士。本刊調查，鈞鈞過去曾上過三立《國光幫幫忙》的「高學歷美女」節目，也拍攝過不少廣告、主持活動等，但2016年接受雜誌專訪時，當時罩杯還是34B，近年來卻是越來越「凶」，人氣也越來越旺。



更多鏡週刊報導

【挺韓網軍回來了4】對槓黑韓產業鏈 他們靠挺韓發大財

【挺韓網軍回來了5】庶民對決文青風 秒解韓英網路攻略

【挺韓網軍回來了6】草包變暖男 韓國瑜重塑形象都出自她手