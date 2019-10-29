　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺韓YouTuber起底！10人名單驚見「國光E奶女神」　高雄林小姐光聽聲音就懷孕

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「高雄林小姐」每晚7點準時在YouTube上直播，以甜美的嗓音及輕柔咬字收穫不少粉絲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，國民黨總統參選人韓國瑜目前民調雖處於落後，網路社群上也因韓的言行遭放大，讓韓粉成為網路社群的弱勢，但韓粉早已轉戰到封閉的臉書社團及LINE群組取暖，並持續大量轉傳政論節目上挺韓的名嘴言論；另外，近來還有一批挺韓YouTuber迅速崛起，透過直播及拍攝影片，吸引韓粉進站。 

其中，在韓粉網軍獨樹一格的「高雄林小姐」，過去常在Call In政論節目中，替韓國瑜澄清負面言論，讓不少韓粉覺得好感激。之後她轉戰當直播主，每晚7點準時在YouTube上直播，但林小姐卻不曾在直播中露面，僅以甜美的嗓音及輕柔咬字，就讓粉絲凍未條，直呼「戀愛了」「耳朵懷孕了」，擄獲近10萬人訂閱。

因call in政論節目挺韓爆紅的「高雄林小姐」，網紅頻道連韓市府政務官都頻頻捧場。圖為高雄市副市長葉匡時參加直播。（翻攝高雄林小姐YouTube）

除了在直播中談論韓國瑜不為人知的祕辛外，高雄林小姐更經常能邀請到挺韓的藍營大咖，以及高雄市政府政務官現身說法，甚至韓國瑜本人也親自接受過她的專訪，神祕的背景也令人感到好奇。

目前高雄林小姐的Youtube頻道上，直播加上各種訪談，已上傳逾400部短影音及影片，堪稱是挺韓網紅的代表性人物。

本刊調查，一位身高173公分、擁有34E豐滿好身材的辣妹直播主高鈞鈞，因經常在韓國瑜造勢場合上直播，在韓粉圈內已累積超高人氣，不少韓粉都甘願當起乾爹瘋狂「斗內」（贊助）。

被韓粉譽為天使臉孔、魔鬼身材的高鈞鈞，在網路上有著「小謝金燕」「小林佩瑤」之稱，平時從事模特兒及主持工作。在去年高雄市長選舉時，鈞鈞曾經一度是「韓黑」，不解韓國瑜過去為何打扁，但在看完韓的相關論述影片後，直接被圈粉，之後每場韓的造勢大會，都能看到她身影。

173公分、擁有34E好身材的直播主高鈞鈞，常在韓國瑜造勢場合直播，已有超高人氣。（翻攝高鈞鈞臉書）
 
▲外型亮眼的高鈞鈞，常在韓國瑜造勢場合直播，官方臉書粉絲團的貼文，也有近10萬韓粉按讚。
  1. 173公分、擁有34E好身材的直播主高鈞鈞，常在韓國瑜造勢場合直播，已有超高人氣。（翻攝高鈞鈞臉書）
  2. 173公分、擁有34E好身材的直播主高鈞鈞，常在韓國瑜造勢場合直播，已有超高人氣。（翻攝高鈞鈞臉書）

因個性開朗直率，加上口條清晰，高鈞鈞在官方臉書粉絲團上，至今已吸引逾10萬人按讚，YouTube頻道也有逾8萬人訂閱。鈞鈞亮眼的外型，也深受韓粉喜愛，每次開播最少都有3千人同時在線上觀看，不少韓粉都自願斗內，給她加油打氣。

  1. 辣妹直播主高鈞鈞，每次開播最少有3000人同時觀看，也收到不少斗內。（翻攝高鈞鈞臉書）
  2. 辣妹直播主高鈞鈞，每次開播最少有3000人同時觀看，也收到不少斗內。（翻攝高鈞鈞臉書）
  3. 辣妹直播主高鈞鈞，每次開播最少有3000人同時觀看，也收到不少斗內。（翻攝高鈞鈞臉書）

「哈囉我是高鈞鈞，身高173/51，34E、25、36」，高鈞鈞在官方的臉書簡介上，大方公布自己的身高、體重及三圍，並提到自己是美國田納西州大心理學碩士。本刊調查，鈞鈞過去曾上過三立《國光幫幫忙》的「高學歷美女」節目，也拍攝過不少廣告、主持活動等，但2016年接受雜誌專訪時，當時罩杯還是34B，近年來卻是越來越「凶」，人氣也越來越旺。

高鈞鈞不僅上過《國光幫幫忙》「高學歷美女」節目，也拍攝不少廣告。


更多鏡週刊報導
【挺韓網軍回來了4】對槓黑韓產業鏈　他們靠挺韓發大財
【挺韓網軍回來了5】庶民對決文青風　秒解韓英網路攻略
【挺韓網軍回來了6】草包變暖男　韓國瑜重塑形象都出自她手

ET快訊
驚悚5秒畫面曝光！興大生遭白賓士撞飛10公尺亡　媽一看哭到癱
快訊／蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床
點名蔡英文、鄭文燦「白白胖胖」　韓國瑜：國民黨都黑黑瘦瘦
快訊／F-16V「2500億」特別預算通過　66架2026年
黑道入侵桃園市場！強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」遭砸爛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫批選舉總幹事　蘇貞昌：行政院每天從北到南、從南到北照顧台灣

無人命危害可不進火場！《消防法》三讀　內政部：確保救災安全

鄭文燦酸韓國瑜在「口水吹牛比賽」　蔡英文：我們不會睡到中午才起床

重罰中火6千萬後　盧秀燕再批中央：典型的執政傲慢和特權

快訊／立法院三讀！消防員增退避權　無人命危害可不進火場

快訊／蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床

快訊／韓國瑜扯蔡英文「白白胖胖」 　蘇貞昌：就算選舉也不該人身攻擊

蔡壁如：柯文哲布局2024　郭台銘會來幫忙

快訊／F16V「2500億」特別預算通過　66架2026年全數交機

挺韓YouTuber起底！10人名單驚見「國光E奶女神」　高雄林小姐光聽聲音就懷孕

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

朱立倫批選舉總幹事　蘇貞昌：行政院每天從北到南、從南到北照顧台灣

無人命危害可不進火場！《消防法》三讀　內政部：確保救災安全

鄭文燦酸韓國瑜在「口水吹牛比賽」　蔡英文：我們不會睡到中午才起床

重罰中火6千萬後　盧秀燕再批中央：典型的執政傲慢和特權

快訊／立法院三讀！消防員增退避權　無人命危害可不進火場

快訊／蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床

快訊／韓國瑜扯蔡英文「白白胖胖」 　蘇貞昌：就算選舉也不該人身攻擊

蔡壁如：柯文哲布局2024　郭台銘會來幫忙

快訊／F16V「2500億」特別預算通過　66架2026年全數交機

挺韓YouTuber起底！10人名單驚見「國光E奶女神」　高雄林小姐光聽聲音就懷孕

日本政治學者緒方貞子病逝享壽92歲　曾任職聯合國難民署

完婚隔天悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢

基隆六堵橋廂型車撞2停等紅燈機車　堂兄弟噴飛1命危

偷內褲定位！美軍犬追捕IS首腦逼自爆亡　知情者洩密：犬名叫「柯南」

朱立倫批選舉總幹事　蘇貞昌：行政院每天從北到南、從南到北照顧台灣

華聞快遞／「雙11」快遞要調整價格？專家：集體漲價可能性不大

掌握美、日最新趨勢　東森自然美研發技術升級站穩國際舞台

戀上「單親媽」相約壞壞3次　暈船男嗨完慘被正牌老公求償30萬

江西好好走／處處有書香！走過「千年江西書院」感受歷史文人輩出的才子之鄉

無人命危害可不進火場！《消防法》三讀　內政部：確保救災安全

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

政治熱門新聞

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

韓遭嗆滾出台灣　謝震武：有本事不鬧場踢翻

劉寶傑：韓國瑜五雷轟頂都不怕！草包戰法等起風

「年輕人討厭韓國瑜」　黃暐瀚：喜歡的人未必對你好

「挺韓網軍」十大直播主曝光　空戰2.0開打

韓國瑜點名：蔡英文白白胖胖的

韓國瑜退休政策答：喝酒打屁　顧問團尷尬了

桃園立委第二選區吳志揚民調領先

「台灣維新」前進國會　前鴻海新創營運長林泰龍PK余天

羅智強列舉蘇貞昌18年5次選舉全敗紀錄

快訊／F16V「2500億」特別預算通過

陸配納健保掀反彈　張善政酸黑韓

阿扁談港反送中　影響選舉撿到槍的人

更多熱門

相關新聞

麗庭莊園變廢墟　熄燈原因曝光

麗庭莊園變廢墟　熄燈原因曝光

坐落台北市內湖民權大橋旁的婚宴會館「麗庭莊園」曾以夢幻場景著稱，吸引不少政商名流在此舉辦婚宴。如今，這座美輪美奐的地上建物經歷4次法拍、9度流標後，進行拆除作業，正式宣告收攤。本刊調查，麗庭莊園創辦人、長興婚禮副董黃煒哲負債，種下禍因；接手經營的日商又與地主喬不攏，讓紅極一時的麗庭莊園最終還是走上熄燈的命運。

「挺韓網軍」十大直播主曝光　空戰2.0開打

「挺韓網軍」十大直播主曝光　空戰2.0開打

13歲少女主動約砲　21歲男被判1年7月

13歲少女主動約砲　21歲男被判1年7月

「了解民心」勝蔡11％！韓：我苦民所苦

「了解民心」勝蔡11％！韓：我苦民所苦

韓國瑜要打「空戰」展現實力

韓國瑜要打「空戰」展現實力

關鍵字：

鏡週刊2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

偶像和素人「第一次見面就上床」

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

還記得《全民最大黨》九孔妹？

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

大咖天后零偽裝撈金魚！網嗨翻：在哪個夜市

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面