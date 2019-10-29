7隻小雞抓走3隻剩幾隻？小學數學題目讓家長老師戰翻

▲母雞。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

近日在貴陽一所小學的數學題目引發關注，「7個小夥伴在玩老鷹捉小雞的遊戲，已經捉到了3隻小雞，還有幾隻『小雞』沒有被捉到？」有學生認為答案是2隻，但老師卻認為這不是正確答案。這道題目引發家長與老師之間的論戰，有人認為這題更像腦筋急轉彎，而不是數學題目。

《新聞晨報》微信公眾號報導，一位小學生的答案是「2」。她的想法是，7個小朋友1個扮演老鷹，1個扮演老母雞，5個扮演小雞，在捉到了3隻小雞後，7-1-1-3=2，理應剩下2隻小雞，但老師卻認為這不是正確的答案，原因是書上「沒有老母雞這個角色」。

有家長認為，沒有老母雞的「老鷹捉小雞」怎麼玩？老鷹從第一個小雞抓起，不就全抓到了嗎？也有家長建議學校考慮帶學生先玩一下這個遊戲，還有人吐槽，出題是不是應該尊重一下實際。

▲教室上課示意圖，非本文當事人（圖／記者林世文攝）

一名小學數學老師指出，「看了題後自己也不是很確定，確實有爭議，很能理解現在家長的焦慮。但從數學的角度來說，這道題裡只涉及老鷹和小雞兩個關係，老母雞不用除，答案應該是3。」

即使如此，這道題目依舊引發網友們的討論與關注，很多人認為，這道題目更像腦筋急轉彎，而不是數學題。

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