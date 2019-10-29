男慘遭爆頭慘死...監視器全消失　同事現場滅證：他酒醉跌倒

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋28日深夜發生一起命案，一名男子疑似與工程行的同事有金錢糾紛，雙方起了嚴重衝突後，慘遭活活打死。警方獲報趕抵現場，發現男子頭部重創，送醫後仍宣告不治。然而，警方前往工程行調查時，發現監視器畫面全消失，且報案員工還將命案現場布置成意外，且辯稱死者是摔倒撞到頭，但醫院檢傷發現案件並不單純，警方目前正積極釐清調查中。

警方調閱附近監視器畫面發現，一名男子氣沖沖走進公園與另外2名同夥及死者會合，隨後就傳出嚴重的爭吵及打架聲，接著3名嫌犯押著死者上了路旁的計程車揚長而去。此外，有目擊者向警方表示，當時看見男子臉上及衣物都染上血跡，畫面相當驚悚。

警方調查，3名嫌犯當中其中一名是工頭，與死者疑似有金錢糾紛，28日晚間與友人飲酒後，得知死者在附近公園，便夥同其他2名工人氣沖沖的直奔公園想對死者興師問罪，雙方見面後先是爆發激烈口角，3人接著動手圍毆死者，最後還將人帶回公司繼續爆打。

警方表示，接獲通報後趕抵現場，發現死者奄奄一息，還被扛到屋外等候救護車，然而他在經過送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。

令人訝異的是，報案人當時向警方供稱，死者是因喝酒醉在走樓梯時不慎跌倒撞到頭，但經過醫院檢傷，發現事情並不單純，於是通報警方。警方隨後返回工程行調查時，發現工程行內監視器畫面全消失，且現場還被布置成意外，警方不敢大意，並在現場拉起封鎖線，目前詳細案情仍有待進一步調查釐清。

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