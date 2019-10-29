中生製藥公子謝承潤獲贈「38億美金股份、任職董事」　秒成24歲億萬富翁

▲24歲的謝承潤（Eric Tse）一夕成為億萬富翁。（圖／翻攝自Instagram帳號erictse0816）

記者吳美依／綜合報導

24歲的謝承潤（Eric Tse）於22日晚間獲贈家族企業「中國生物製藥」（Sino Biopharmaceutical Limited）將近1/5、價值高達38億美金（大約新台幣1156億元）的股份，並且被任命為執行董事，一夕成為億萬富翁，引發國際關注。據了解，他畢業於美國賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），與各國政商名流關係良好，曾與蕾哈娜、姚明、名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）等名人聚會合影。

中生製藥22日聲明，執行董事與主要股東謝炳、鄭翔玲夫妻，決定分別將4.5億股與22.5億公司股份「以饋贈方式無償轉讓」給兒子謝承潤，此舉是為了「完善家族財富的管理與承傳」。此外，公司在同一天也任命謝承潤成為執行董事兼執行委員會成員，即日生效。

根據《新浪網》，謝承潤獲贈家族企業的股份後，一共持有27億股，持股比例高達21.45％。如果以中生製藥10月22日收盤價11.04港元計算，他一夕之間擁有大約38億美金的財產。

▲謝承潤的父親謝炳曾任政協委員，政商關係良好。（圖／翻攝微博謝承潤_EricTse）

中生製藥在聲明中也表示，謝承潤希望保持低調，未來將不會以個人名義，而是以家族名義參與富豪排行榜的排名。據了解，這一份文件由董事會主席謝其潤（Theresa Tse），也就是謝承潤的姐姐簽名生效。

CNN報導，根據謝承潤社群媒體的照片，他曾與蕾哈娜、姚明、貝拉哈蒂德等人聚會玩樂，也與摩洛哥夏琳親王妃（Princess Charlene）、法國前第一夫人布魯妮（Carla Bruni）等人見面過，熟悉各界富商名流，尤其因父親謝炳曾任中國政協（CPPCC）委員，政界關係良好。

報導指出，瑞士信貸集團（AG）21日公布的《全球財富報告》顯示，全球最富有的10％人口中，中國佔有1億人，第一次超越美國的9900萬人。雖然中國的財富大多仍集中在科技與製藥企業家手中，但後者正在崛起，今年佔有中國富豪榜的8%人數，是10年前的2倍之多。



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