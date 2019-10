中生製藥公子謝承潤獲贈「38億美金股份、任職董事」　秒成24歲億萬富翁

▲24歲的謝承潤(Eric Tse)一夕成為億萬富翁。(圖/翻攝自Instagram帳號erictse0816)

記者吳美依/綜合報導

24歲的謝承潤(Eric Tse)於22日晚間獲贈家族企業「中國生物製藥」(Sino Biopharmaceutical Limited)將近1/5、價值高達38億美金(大約新台幣1156億元)的股份,並且被任命為執行董事,一夕成為億萬富翁,引發國際關注。據了解,他畢業於美國賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),與各國政商名流關係良好,曾與蕾哈娜、姚明、名模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)等名人聚會合影。

中生製藥22日聲明,執行董事與主要股東謝炳、鄭翔玲夫妻,決定分別將4.5億股與22.5億公司股份「以饋贈方式無償轉讓」給兒子謝承潤,此舉是為了「完善家族財富的管理與承傳」。此外,公司在同一天也任命謝承潤成為執行董事兼執行委員會成員,即日生效。

根據《新浪網》,謝承潤獲贈家族企業的股份後,一共持有27億股,持股比例高達21.45%。如果以中生製藥10月22日收盤價11.04港元計算,他一夕之間擁有大約38億美金的財產。

▲謝承潤的父親謝炳曾任政協委員,政商關係良好。(圖/翻攝微博謝承潤_EricTse)

中生製藥在聲明中也表示,謝承潤希望保持低調,未來將不會以個人名義,而是以家族名義參與富豪排行榜的排名。據了解,這一份文件由董事會主席謝其潤(Theresa Tse),也就是謝承潤的姐姐簽名生效。

CNN報導,根據謝承潤社群媒體的照片,他曾與蕾哈娜、姚明、貝拉哈蒂德等人聚會玩樂,也與摩洛哥夏琳親王妃(Princess Charlene)、法國前第一夫人布魯妮(Carla Bruni)等人見面過,熟悉各界富商名流,尤其因父親謝炳曾任中國政協(CPPCC)委員,政界關係良好。

報導指出,瑞士信貸集團(AG)21日公布的《全球財富報告》顯示,全球最富有的10%人口中,中國佔有1億人,第一次超越美國的9900萬人。雖然中國的財富大多仍集中在科技與製藥企業家手中,但後者正在崛起,今年佔有中國富豪榜的8%人數,是10年前的2倍之多。



