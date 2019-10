2正妹球場「掀衣搖乳」！大聯盟將無限期禁觀賽　這一露吸金385萬

實習記者賴韻如/綜合報導

美國大聯盟周日進行世界大賽第5戰,由休士頓太空人隊對戰華盛頓國民隊,就在第7局時,有2名金髮正妹於本壘後方,當場掀衣露出「2對雪乳」。美國大聯盟隨後寄出警告信,並對這2名妹子無限期禁止觀賽;而女球迷這一掀衣露奶,也吸金了將近新台幣385萬元。

據《每日郵報》報導,這2名正妹分別為桑默(Lauren Summer)以及蘿絲(Julia Rose),影片中可以看到,她們疑似為了干擾對手,於此戰第7局下太空人先發投手柯爾(Gerrit Cole)在投球時突然掀起上衣,「2對雪乳」一覽無遺,就是希望能讓柯爾分心,以增添主場優勢。

▲2位正妹突然掀衣,干擾太空人先發柯爾。(圖/翻攝自推特)

這脫序行為不僅立刻被警衛請出球場,大聯盟發言人邁克爾·特萬(Michael Teevan)更向《今日美國》證實,桑默以及蘿絲因為違反球迷入場規定,將被無限期禁止在大聯盟相關賽事中進場觀賽。對此,桑默也於事後在推特中解釋,「完全不後悔自己在世界大賽中露奶」,因為她和蘿絲會這麼做是為了推廣數位雜誌「Shagmag」,促進女性對乳癌的認識。

Letter MLB served to two women who exposed themselves behind home plate last night. One of them, @juliarose_33, is founder of a digital magazine called Shagmag, which they were promoting. It generates nearly $125,000 in monthly subscription fees through Patreon. pic.twitter.com/u5wxKCaofO