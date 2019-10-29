2正妹球場「掀衣搖乳」！大聯盟將無限期禁觀賽　這一露吸金385萬

This game had it all. #Astros #WorldSeriesBoobs pic.twitter.com/QuAv8LORyr — Short Sighted Rob (@ShortSightedGuy) 2019年10月28日

實習記者賴韻如／綜合報導

美國大聯盟周日進行世界大賽第5戰，由休士頓太空人隊對戰華盛頓國民隊，就在第7局時，有2名金髮正妹於本壘後方，當場掀衣露出「2對雪乳」。美國大聯盟隨後寄出警告信，並對這2名妹子無限期禁止觀賽；而女球迷這一掀衣露奶，也吸金了將近新台幣385萬元。

據《每日郵報》報導，這2名正妹分別為桑默（Lauren Summer）以及蘿絲（Julia Rose），影片中可以看到，她們疑似為了干擾對手，於此戰第7局下太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole）在投球時突然掀起上衣，「2對雪乳」一覽無遺，就是希望能讓柯爾分心，以增添主場優勢。

▲2位正妹突然掀衣，干擾太空人先發柯爾。（圖／翻攝自推特）

這脫序行為不僅立刻被警衛請出球場，大聯盟發言人邁克爾·特萬（Michael Teevan）更向《今日美國》證實，桑默以及蘿絲因為違反球迷入場規定，將被無限期禁止在大聯盟相關賽事中進場觀賽。對此，桑默也於事後在推特中解釋，「完全不後悔自己在世界大賽中露奶」，因為她和蘿絲會這麼做是為了推廣數位雜誌「Shagmag」，促進女性對乳癌的認識。

Letter MLB served to two women who exposed themselves behind home plate last night. One of them, @juliarose_33, is founder of a digital magazine called Shagmag, which they were promoting. It generates nearly $125,000 in monthly subscription fees through Patreon. pic.twitter.com/u5wxKCaofO — Darren Rovell (@darrenrovell) 2019年10月28日

據悉，蘿絲為該雜誌「Shagmag」的創辦人，而桑默則是公司品牌主管。《The Action Network》記者達倫·拉斐爾（Darren Rovell）於昨日在推特上透露，「Shagmag」因為該露奶事件，平台上多了美金12萬5000元（約新台幣385萬5000元）的贊助。