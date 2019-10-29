後悔花300多萬栽培女兒　媽媽「事隔11年」提告！無借貸證據敗訴

▲台中1名媽媽向女兒討回過去栽培她出國留學的250萬元、買房基金30萬及各種保單費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

台中1名陳姓媽媽向法院提告，要求女兒償還過去支助她出國留學的250萬、回國後買給她的機車以及過去為她投保的儲蓄險保單，零零總總加起來總計約340萬。法官審理後認為，就算媽媽出錢是事實，但雙方沒有借貸關係的證據，判女兒勝訴，不須償還任何費用及機車。全案仍可上訴。

陳女在2015年時見女兒沒有工作又要買房，籌款30萬元匯入她的帳戶，現在為了要回該筆費用及4年來的利息，1月時決定向女兒提告，而除此筆款項外，還連帶要求女兒返還2006至2007年間支付讓她英國留學的生活費、學雜費及來回支票估計約250萬元、回國後買給她的機車，以及這些年來繳的燃料稅及車險費。

另外，陳女還提出先前為女兒投保的3張儲蓄險保單，2017年至今已繳納50多萬元，過去女兒有答應要將要保人改回媽媽，但事後卻反悔，這部分她也要求一併償還，她認為女兒留學回國後在政府機構上班，薪水穩定本應一一歸還這些費用。

女兒於法庭表示，媽媽支付她出留學屬實，但總額是否有250萬無法確定，且當初媽媽明明出於自願，雙方沒有借貸關係證據，怎能現在又回頭向她要錢。另外，回國後登記在她名下的機車、定存等各種保單，她認為自己不曾開口要求，這應該算是媽媽自願贈予，且保單費用目前也都是她匯錢到媽媽帳戶，保險公司直接扣款的，理論上是她在繳納。

陳婦供稱，女國出國留學的250萬元雙方過去有約定要分期償還，但女兒沒有履行承諾。法官審理時認為，倘若真的是借貸關係，為何陳女相隔11年才提起訴訟，這明顯有違正常的借貸關係。而有關匯入女兒帳戶的30萬買房基金、體諒女兒沒有交通工具所買的機車，法官認定對方沒有開口要的話這些都屬贈與，如真的是借貸關係，須提出證據，所以判陳女對女兒提起的返還不當得利訴訟，駁回確定，陳女敗訴。全案仍可上訴。

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