Google母公司Alphabet欲收購Fitbit！　市場解讀將有助進軍穿戴裝置市場

▲ 智慧型手錶市場競爭激烈。（圖／Fitbit提供 ）

記者謝仁傑／綜合報導

據《路透社》報導，Google的母公司Alphabet已提出要約收購穿戴裝置商Fitbit，但目前還不確定雙方談判是否會達成任何交易，也無法得知Google確切出價。但Fitbit的股票週一 (28 日) 一路往上飆破40％，最終收盤以上漲 30.8% 作收。

蘋果已經佔據了全球智慧手錶市佔率達五成以上，種種跡象顯示，曾經作為智慧穿戴先鋒的 Fitbit，與蘋果之間的競爭已節節敗退，而中國大陸的廠商也在製造更低價位的健身腕帶，Fitbit 更在 7 月調降今年的營收目標數字。

Fitbit第二季營收年增約5%，為3.14億美元，略高於市場預估的3.12億美元；淨損6850萬美元，較去年同期淨損1.18億美元縮小。經調整後每股虧損14美分。

Fitbit展望預估第三季營收介於3.35億～3.55億美元，不如市場預估的3.99億美元；全年營收目標由15.2億～15.8億美元，下修為介於14.3億～14.8億美元，不如市場預估的15.6億美元。

對Google來說，由 Android Wear 到Wear OS，Google 的智慧手錶系統應用於市場多款手錶產品，但無論銷量還是口碑都還落後Apple Watch，如果透過收購Fitbit，將有助進入消費者健康領域，乃至於智慧手錶市場。在過去的一年中，該公司一直將整個Alphabet的團隊合併為一個“ Google Health ”部門。

收購Fitbit後，將可帶來一系列健康數據，Google可以分析並透過機器學習算法運行，獲取有趣的健康見解和主動建議。Google的可穿戴工程技術也將受益於Fitbit在標記小型硬件方面的經驗。據調研機構 Strategy Analytics 數據指出，對 Fitbit 來說，Google 的收購也將能為該公司帶來提振效果。