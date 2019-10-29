川普滅巴格達迪「怒批歐洲國家沒義氣」　警告：領回你們的聖戰士「不然就空投」

▲美國總統川普27日證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普27日宣布，伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）引發全球關注。川普表示，縱使今天IS首腦遭到擊斃，但來自於各國的聖戰士不能都關在美國海軍的「關塔那摩灣監獄」（Guantanamo Bay detention camp），因為美國沒義務幫各國處理這些人，如果歐洲國家持續不管，那將「空投」這些極端分子到所屬國家。

根據英國《每日郵報》報導，所屬美國海軍的「關塔那摩灣監獄」多半收留敵軍俘虜、極端恐怖份子等，在川普宣布巴格達迪遭到剷除後，被捕的聖戰士去留問題再度被提出。川普表示，美國無法在用下一個50年來收留這些來自於各國投效IS的聖戰士，更不可能用美國人民的錢來養這些人。

川普憤怒表示，即使今天巴格達迪已經遭到殲滅，但對歐洲的盟友還是很失望，因為這些國家並沒有打算將自己國家的聖戰士帶回審判，而是丟給美國吸收。歐洲國家不願意讓這些聖戰士回去受審，包括英籍、法籍、德籍的聖戰士，「倘若那些國家不將這些人領回去，我們可能會用『空投』的方式把他們送回去」。

此外川普也表示，「如果這些國家不認領回自己國籍的聖戰士，我們將會把他們丟到邊境上，你們可以再次享受捕捉他們的樂趣。」過去關塔那摩灣監獄因關有重罪犯與恐怖份子，多次穿出監獄醜聞，包括虐囚、囚犯自殺等，其中有期滿被釋放的罪犯表示，裡面以暴力刑求、性虐、藥物控制等方式對待囚犯。

美國總統歐巴馬2009年簽署一道行政命愣，希望將在一年內關閉該監獄，卻遭到美國國會反對，因此該監獄至今仍持續運作，但看在川普眼中，監獄確實不需關閉，只是美國沒有義務幫國際持續收留重罪犯。

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