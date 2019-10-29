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弟弟生日開趴狂歡！　24歲劍橋碩士挑戰「水下憋氣」溺斃自家泳池

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▲▼24歲的劍橋碩士生多明尼克在弟弟生日派對上大玩「水下憋氣比賽」竟溺死。（圖／翻攝Twitter@dominichamlyn）

▲24歲的劍橋碩士生多明尼克玩「水下憋氣比賽」，竟不幸溺死。（圖／翻攝Twitter@dominichamlyn）

記者吳美依／綜合外電報導

英國肯特郡（Kent）發生一起悲劇，24歲的劍橋碩士生多明尼克（Dominic Hamlyn）舉辦派對，慶祝弟弟班尼迪克（Benedict Hamlyn）的21歲生日，他與朋友比賽「水下憋氣」，竟不慎在自家泳池中溺斃。據了解，這一名少年是出色的橄欖球員，發生憾事之前，還開心地與賓客們敬酒致詞。

多明尼克7月28日代表家人，在弟弟的生日派對上向客人們敬酒致詞，之後就與朋友去游泳，比賽誰能夠在水下憋氣最久，沒想到卻溺斃在克蘭代爾（Crundale）家中的泳池。據了解，他當下已經沒有生命跡象，緊急送往阿什福德（Ashford）的威廉哈維醫院（William Harvey Hospital），仍然宣告不治。

So tragic.

The Sun 發佈於 2019年10月28日 星期一

助理法醫海斯（Sonia Hayes）出席28日的聽證會時表示，多明尼克死於溺水引起的多重器官衰竭與急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。

多明尼克的父親彼得（Peter Hamlyn）是知名神經內科醫師，他親自對兒子進行口對口人工呼吸，卻仍然回天乏術，「他為什麼要死？他是個傑出的運動員，在劍橋大學過參加划船與橄欖球比賽。我們的心都碎了。」

The Cambridge graduate's neurosurgeon father desperately tried to save him...

KentOnline News 發佈於 2019年10月28日 星期一

根據《太陽報》，多明尼克在倫敦大學學院（University College London）取得科學與工程學位，在學期間被選為學生會的運動組負責人（Sports Officer），之後進入劍橋大學賈吉商學院（University of Cambridge Judge Business School）攻讀碩士，是一名非常有天賦的橄欖球員。他也曾參加倫敦馬拉松，為腦與脊椎基金會（Brain & Spine Foundation）募集將近5700英鎊（大約新台幣22.3萬元）。

根據《每日郵報》報導，調查工作已經暫緩，全案12月4日將在坎特伯里（Canterbury）地方法院開庭。

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