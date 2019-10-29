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阿根廷大選變天「保護主義總統」勝選　學者憂心市場動盪

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▲▼斐迪南（Alberto Fernandez）當選阿根廷總統。（圖／路透）

▲斐迪南（Alberto Fernandez）於27日宣布當選阿根廷總統。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷27日舉行總統大選，前總統斐迪南（Alberto Fernandez）以48％得票率勝出，將於12月10日就職。據了解，他的政治立場中間偏左，信奉保護主義，與現任總統馬克里（Mauricio Macri）的親商政策相差許多。因此，外界與許多學者擔心，市場對於「政壇變天」將會產生負面反應與動盪。

根據阿根廷國家選舉委員會（National Electoral Directorate）的最新計票結果，斐迪南以48％得票率領先，贏過馬克里所獲得的40.4％。據了解，如果總統候選人獲得45%選票，或者領先對手10％，即是勝選。

▲▼斐迪南（Alberto Fernandez）當選阿根廷總統。（圖／路透）

▲斐迪南（Alberto Fernandez）表示，將會與馬克里一起討論政局。（圖／路透）

馬克里27日宣布敗選，「我要恭喜斐迪南，並邀請他一起談話，如此一來我們將能夠很有組織地移交政權，最重要的是所有阿根廷人的未來。」斐迪南將於12月就職，他也回應，「我們當然會盡可能合作，因為我們唯一關注的事情，就是停止所有阿根廷人的折磨。」

根據《法新社》報導，馬克里任內實施親商政策，如今斐迪南重返執政，可能重返保護主義。雖然2人都說會努力合作，但是拉馬坦薩大學（La Matanza University）分析家阿拉岡（Raul Aragon）指出，市場反應取決於2屆總統的應對，「他們立刻向市場、社會釋出『穩定訊息』是非常重要的，他們必須合作，採取行動。」

▲▼總統當選人斐迪南（左）與現任總統馬克里（右）會面。（圖／路透）

▲阿根廷總統當選人斐迪南（左）與現任總統馬克里（右）會面。（圖／路透）

《中央社》報導，美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）拉丁美洲專家薩爾迪亞斯（Nicolas Saldias）認為，阿根廷的銀行與披索（ARS）將會面臨極大壓力，市場可能依然呈現負面表現，「馬克里仍是總統，但是斐迪南擁有權力，他們必須釋出攜手合作的訊號，如果缺乏協調，情勢可能很快就會變得更糟。」

CNN指出，阿根廷長期陷入經濟危機，貨幣貶值，外債高築，失業率高。馬克里2018年向國際貨幣基金（IMF）尋求500億美金的紓困方案，廣泛實施撙節政策，包含提高稅收、取消燃料補助、削減政府支出等等。但是，國內通貨膨脹率依然持續飆升，與去年同期相比已經上漲超過50％。國際貨幣基金（IMF）預測，阿根廷今年年底時，GDP將會縮水1.2％。

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