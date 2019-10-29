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邊緣人變天才駭客！14歲進入暗網建立「數據王國」　1個月竊取上億個人資訊

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▲▼黑客（駭客）。（示意圖／CFP）

▲駭客一般性格偏內向，有時跟同齡人相比顯得格格不入，但對於自己的技術極有信心。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

「小時候沒人陪我玩，經常一個人玩電腦」，少年駭客劉佳樂在14歲那年，登錄「暗網」看到了不一樣的世界，他從抱著「體驗過程」的想法，幫朋友買過幾次個人資訊，到後來掌握了百度貼吧的漏洞，短短不到1個月的時間，竊取了1億條個人資訊。如今，剛過18歲生日的劉佳樂住在看守所內，感慨說道，「可能還是做普通人比較好吧。」

▲▼ 廣東信宜市。（圖／翻攝自google map）

▲信宜市位於廣東省西南部，毗鄰廣西。（圖／翻攝自google map）

成就

據《中國青年報》報導，劉佳樂的老家廣東信宜市，在他眼中是「資訊閉塞的五線城市」，他的父親是高中數學教師，很早就教他數學，在劉佳樂小學時就學會了國中的課業內容，不過偏內向的他不太會和同學交往，「高智商」也似乎沒有引來同學們的喜愛，他甚至覺得自己不合群。

劉佳樂不願回憶那段充斥著打架，以及師生相處不太融洽的國中時光，也不喜歡大多數男孩喜歡體育活動，唯一讓他感興趣的，就是每晚回家後，進入那個可以躲避現實中孤單、還能帶來「成就感」的網路世界。

劉佳樂在高一時，就通過看影片，自學掌握了編寫軟體程式。一開始，劉佳樂熱衷尋找各商業網站的漏洞，在2018年一年內，他就給騰訊、百度、阿里等知名網站找了約有8、9個漏洞，通過各大公司的網路應急回應中心進行回饋。

在這些商業網站築就的「銅牆鐵壁」中找到漏洞，讓劉佳樂感覺「日子特別充實」，儘管獎金只有200元（人民幣，下同），但他覺得這份成就感與利益無關。

暗網這麼邪門都是誰在用？駭客透露心聲：外面網路世界才是真喪心（翻攝自知乎）

▲網路黑市生生不息，主要仰賴的是兩個重要的技術工具：比特幣和Tor瀏覽器。（翻攝自知乎）

帝國

14歲的劉佳樂瞭解到「暗網」，後來他嘗試翻牆登錄，看到了一個不一樣的世界，「賣什麼的都有，恐怖色情影片，各種詳細的個人資訊。」後來，有熟識的網友找到劉佳樂，請他幫忙在「暗網」上買戶籍信息時，劉佳樂便抱著「體驗過程」的想法，幫這個朋友買過幾次個人資訊，「價格從十幾元到上百元不等。」

劉佳樂於2017年下半年，在論壇中看到查詢網路使用者個人資訊的方法，對此產生了興趣。不出一個月，他便成功編寫出一款軟體，可以用不同的手機號碼不斷登錄，獲取對應的帳戶資訊，2018年6月，他又編寫出了一款能夠批量獲取個人資訊的軟體，短短不到1個月的時間，他的資料庫中便存儲了上億條個人資訊。

另外，劉佳樂在大陸境內網路建立起微信群、QQ群，在境外使用「Telegram」等聊天工具，自助編寫「資訊查詢」機器人，將資料庫以包月查詢的形式向他人兜售，並且通過連接VPN翻牆到境外，以比特幣為交易貨幣販賣資料庫長達2個月，共計獲利約2萬元。

按照他原本的設想，他將對資料庫中上億條個人資訊進行整理，進而獲取用戶名、手機號碼對應的真實姓名、家庭位址等公民個人資訊，利用技術手段實現經緯度即時定位，從而建立起一個強大的「數據帝國」。他表示，「別人從上億條信息中找一條具體信息可能需要十幾分鐘，而通過我這個數據庫只需要0.2秒。」

暗網這麼邪門都是誰在用？駭客透露心聲：外面網路世界才是真喪心（翻攝自知乎）

▲暗網上有許多代客殺人、性侵的服務，不過絕大部分都不接北京地區的委託。（翻攝自知乎）

權力

有人知道劉佳樂有這個資料庫後，想花高價購買，但他認為，「我怎麼知道他買了之後會做什麼，但我覺得自己做事是有底線的，騙人害人的事情不會做。」可是，他不清楚自己非法獲取上億條帳號和手機號的行為，已嚴重觸犯了法律。

無錫惠山區人民檢察院於今年8月，對劉佳樂批准逮捕。檢察官徐靜超指出，該案資料總量大，非法獲取公民個人資訊精準，危害公民個人資訊安全甚至是國家資料資訊安全，現已上訴至法院，不過犯罪嫌疑人在犯罪時尚未成年，即使現在是成年人，仍屬於未成年人犯罪，應當依法從輕或減輕處罰。

▲▼犯罪,駭客,犯人,罪犯。（示意圖／Pixabay）

▲部分駭客分不清打破技術壁壘和打破資訊保護之間的不同，圖非本文當事人。（示意圖／Pixabay）

心願

其實，劉佳樂一直有個心願，就是參加各種奪旗賽（編按：網路安全技術人員之間進行技術競技的一種比賽形式）。當說起這些競賽，戴著手銬的劉佳樂語速飛快的說，「有民間組織的，還有985高校組織的，參加奪旗賽會很有成就感。」而在沒有網路的看守所裡，劉佳樂終於回到了現實世界。

他回想著現實中一個個認識和接觸過的人，「沒有什麼朋友，平時聊的多數是網友，從未見過面」，父親是唯一的傾訴對象，「我對歷史和宗教很感興趣，但有些話題不知道怎麼和別人聊。父親會靜靜聽我說，儘管大多數時候他也搭不上什麼話。」

劉佳樂有心儀的大學，高二報名參加電腦競賽時，也期待著如果能獲獎，還能成為自主招生的加分項，不過今年9月的大學已確定與他無緣，這讓剛滿18歲的他突然感慨自己「時間不多了」。在看守所裡，劉佳樂思考著一個現實的人生話題，是做一個普通人好，還是做一個特別的人好？沉默許久的他低著頭說，「可能還是做普通人比較好吧。」

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