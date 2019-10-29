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癌男化療完路邊買刮刮樂　刮一半腿發軟「竟有5個0」幸運神包下醫藥費！

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▲▼彩券,獎金,賭博。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲癌男買刮刮樂中頭獎，醫藥費終於有著落。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

俗話說天無絕人之路，如果信念對很多事情都可能改變。美國北卡羅萊納州一名罹患大腸癌的男子，日前從家裡到醫院的途中，心血來潮購買一張刮刮樂，沒想到竟中了20萬美金大獎（約台幣600萬元），讓他內心震撼不已，扣除完稅金仍有14萬多美金（約台幣410萬），將全數拿來抗癌。

根據英國《每日郵報》報導，不斷在跟大腸癌奮鬥的福斯特（Ronnie Foster）上周從家裡開車到醫院準備做最後一次化療的途中，經過了加油站，加完油之後決定購賣一張彩券，但在離開前決定將剩下的兩張都帶走。

福斯特站在路邊刮開買的彩券時，發現裡面竟然種了有「5個0」的數字，「當下我真的雙腳都在發抖，不敢相信我自己看到的東西」福斯特驚訝的表示。事後他將彩券拿給店家確認，才證明自己確實中了最高金額的大獎。福斯特25日去提領獎金時，開心地提到將要好好計畫這筆錢，首先要先把積欠的醫療費用都先結清，「這根本就是老天爺給我最好的禮物」。

據悉，福斯特一月初被診斷出患有大腸癌，2月開始接受手術、4月開始化療至今，很樂觀的面對自己所得到的疾病，如今得到一筆天上掉下來的財富，讓他與家人都相當開心，也減輕許多負擔。

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