零無染、續航力達1.5hr！大陸首架「4人座自研電動飛機」成功升空

▲人座電動飛機「RX4E」28日試飛成功。（圖／中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸自主研製的首架4人座電動飛機「RX4E」昨（28）日在遼寧瀋陽財湖機場試飛成功。據悉，機翼長度13.5米、機長8.4米的RX4E主打「小而輕」，77%使用碳纖維複合材料製造而成，除了重量較輕、續航時間達1.5小時之外，「零汙染」更是該架飛機的一大特點。

新華社報導，RX4E飛機是由遼寧通用航空研究院所研製，有別於常見的2人座飛機，它的巡航速度可達每小時200公里，且機身大範圍使用碳纖維複合材料；相比傳統的金屬結構飛機，RX4E的重量輕、強度高、耐腐蝕，成為大陸研發技術更進一步的一項新能源航空產品。

▲技術人員在RX4E飛機起飛前做準備。（圖／新華社）

此外，該架飛機的續航時間為1.5小時，不過隨著電池儲能技術的發展，航時航程有望進一步提升。據悉，儲能電池的能量密度與傳統燃油有極大差異，為了確保飛機的航時航程，該架4人座電動飛機裝配了總容量近70千瓦·時的系統動力電池裝機，並採用每千克超過300千瓦·時的電芯產品。

RX4E飛機雖然輕又小，但同時具有優異的低速起降性能、良好的失速特性，能夠確保乘機安全。另外，遼寧通用航空研究院副院長趙鐵南強調，該飛機的特點就是零污染，因為是用電池作為動力的，和日常見到的燃油飛機是本質上的區別，日後的使用和維護也非常方便。

▲RX4E飛機首飛前滑向跑道。（圖／新華社）

趙鐵南表示，RX4E飛機可應用於短途運輸、飛行員培訓、觀光旅行、體驗飛行、空中攝影及航空測繪等領域。此外，他提到，RX4E飛機的應用將為電動客運、貨運飛機積累技術經驗，此外，也為機場配套建設的發展及未來機場規劃提供前瞻性的指導及研究範例。

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