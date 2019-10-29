加州野火進逼！蓋蒂博物館：藏品「非常安全」不須撤離

▲加州蓋蒂博物館在推特上宣布，藏品被放在室內是最安全的。（圖／翻攝Twitter@GettyMuseum）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州野火持續蔓延，位於洛杉磯的蓋蒂博物館（Getty Museum）附近也岌岌可危，但是館方表示，珍貴檔案、藏品與藝術品都非常安全，不需要撤離。發言人拉平（Lisa Lapin）指出，建築物外表被岩石、金屬覆蓋，先進空調科技、防火措施與消防人員的支援結合起來，為藏品打造出「非常安全」的室內空間。

蓋蒂博物館於28日表示，應對野火的緊急計畫並不包括「撤離展品」。拉平認為，館藏「不要移動會更加安全」，因為博物館建造時就有防治災害的設計，室內「密閉又安全，還有雙層的牆，我們非常有信心……這也要感謝防火措施與消防員空中滅火的努力。」

▲美國加州蓋蒂博物館（J. Paul Getty Museum）擁有許多先進設備，預防災害。（圖／達志影像／美聯社）

拉平指出，博物館外表由石灰岩、水泥、鋼鐵覆蓋，工作人員時常修剪灌木叢，把含水量最高的植物種在最靠近建築物的地方。此外，先進的空調系統過濾空氣、維持溫溼度，同時將室內空氣推送出去，防止室外煙霧瀰漫進來，破壞、汙染藝術品，現場更備有100萬加侖的應急水箱，「對於藝術品與館藏而言，最安全的地方就是室內。」

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times），拉平與與博物館總裁庫諾（James Cuno）、首席營運長奧森（Steven A. Olsen）、安全設施人員都在現場坐鎮，沒有被要求疏散或撤離。她強調，「我們真的沒事」，反而更擔心周邊住戶，「有些人失去了自己的家，這是一場悲劇。」

▲蓋蒂博物館（J. Paul Getty Museum）擁有超過12.5萬館藏。（圖／達志影像／Sipa、美聯社）

CNN報導，蓋蒂博物館有2處館址，位於布蘭特伍德（Brentwood）的蓋蒂中心，以及太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）的蓋蒂別墅博物館29日都將持續關閉，供給緊急救援與消防人員一個運用的空間。拉平說，「他們把蓋蒂中心當成集合點、休息區與後勤基地。」

據了解，蓋蒂博物館收藏超過12.5萬件珍貴藏品，140萬冊藏書，其中包括中世紀的手稿。拉平指出，許多藝術品的被預估擁有「數千萬美金的價值。」

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