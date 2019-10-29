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越南女網尋「15歲弟弟」　PO文：他很想念爸媽…揭39凍屍案最小可能死者！

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▲越南一名女子在網路上尋人，認為自己15歲的弟弟是凍屍案最年輕死者。（圖／翻攝自推特）

▲越南一名女子在網路上尋人，認為自己15歲的弟弟是凍屍案最年輕死者。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國39死貨車凍屍案進入到家屬尋人階段。英國警方第一時間原以為39條人命皆為中國籍，經調查後翻盤表示，尚不能確定所有死者國籍。但已有不少越南籍家屬在網路上尋求協助、並且透過越南駐英國大使館協助，最新消息指出一名越南女子表示，自己15歲的弟弟恐怕是39人中最年輕的罹難者。

根據英國《每日郵報》報導，警方在第一時間曾透露，39名死者中，有8名為女性、31名為男性，其中包括一名未成年。越南一名女子通報越南警方表示，自己15歲的弟弟因為相當思念已經在英國的父母，多次往返後，父母親決定支付10000英鎊（約台幣50萬）給人蛇集團，希望可以運送弟弟到英國，但至今仍音訊全無。

▲越南一名女子在網路上尋人，認為自己15歲的弟弟是凍屍案最年輕死者。（圖／翻攝自推特）

▲女子貼出一家人的照片，表示弟弟很思念父母親。

通報失蹤的15歲少年Nguyen Huy Hung被外媒指出很可能「最年輕的受害者」，他的姊姊長年居於南韓，得知弟弟因為思念同樣非法移民到英國的父母，決定賭上性命跟著人蛇集團偷渡。目前雖未得到證實，但越南警方已經介入協助，並且對多個通報失蹤的家庭展開DAN採集。

Nguyen Huy Hung的姐姐在事發後在網路上尋人，提到「21日晚上我的弟弟出發前往英國，之後我們就無法再聯繫上他，但因為所有時間、訊息都和那輛貨車符合，所以希望有人可以提供相關資訊」。目前越南警方要求當地媒體全封鎖失蹤人口的資訊，並進一步聯繫大使館合作調查，盡速讓這些家屬放心。

▲▼英國冰屍案貨車司機羅賓森（Maurice Robinson）28日視訊出庭應訊。（圖／路透）

英國冰屍案貨車司機羅賓森（Maurice Robinson）28日視訊出庭應訊。（圖／路透）

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