半裸男「倒掛88公尺煙囪」呼救！　受困14hrs獲救已成懸空屍體

▲英國一名男子倒掛290英尺煙囪頂端,受困14小時死亡。(圖/翻攝Twittwr@Cumbriapolice、@Numptyed)

記者吳美依/綜合外電報導

英國卡萊爾(Carlisle)28日傳出一起離奇案件,一名五十多歲男子被卡在290英尺(大約88.3公尺)高的工廠煙囪頂端,他赤裸著上半身,頭上腳下懸掛在半空中,不斷大聲呼救。根據警方,受害者大約凌晨2時左右就已受困,救援活動非常複雜,持續14個鐘頭,但是當事人獲救時已經死亡。

根據影片,男子打著赤膊,懸空倒掛在88公尺煙囪頂端。坎布里亞(Cumbria)與蘭開夏(Lancashire)警方接獲民眾通報,緊急展開救援行動,疏散居民、淨空街道,並與登山救援隊等多個部門合作,甚至出動無人機勘查現場。

Latest from Dixons chimney in Carlisle. Every effort continuing to take place including bringing in specialist resources. Supt Matt Kennerley speaking... pic.twitter.com/1nQ0TU5bmV

BBC報導,警察局長肯納利(Matt Kennerly)表示,一開始想要利用直升機救援,但是由於男子所在位置太過危險,加上螺旋槳製造的氣流與煙囪回流「可能會讓情況變得更糟糕」,無奈被迫放棄。他證實,技術人員與消防員下午4時45分出動升降工作台,終於把當事人救下,但是對方受困太久,「好幾個小時前就停止回應」,已經死亡。

居民史考特(Scott Mattinson)與未婚妻娜迪(Nadene)晚間聽見「噪音」,「好像是什麼東西遇見危險,正在求救。」他們一開始不以為意,凌晨1時卻被「持續的吼叫聲」吵醒,「我們以為是某個喝醉的人,但大概三點卻聽見更多呼喊聲,結果原來是警察,從窗戶往外看,看見警車的藍色燈號不斷閃爍。」據了解,當時卡萊爾地區的溫度已經降到攝氏零下2度。

Dixons chimney in Carlisle - a ladder has been attached to the chimney to allow rescuers onto the chimney to attempt to rescue the man. pic.twitter.com/32QH9pOBIN