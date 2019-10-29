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半裸男「倒掛88公尺煙囪」呼救！　受困14hrs獲救已成懸空屍體

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▲▼英國卡萊爾（Carlisle）一名男子倒掛290英尺（大約88.3公尺）煙囪頂端，受困14小時死亡。（圖／翻攝Twittwr@Cumbriapolice、@Numptyed）

▲英國一名男子倒掛290英尺煙囪頂端，受困14小時死亡。（圖／翻攝Twittwr@Cumbriapolice、@Numptyed）

記者吳美依／綜合外電報導

英國卡萊爾（Carlisle）28日傳出一起離奇案件，一名五十多歲男子被卡在290英尺（大約88.3公尺）高的工廠煙囪頂端，他赤裸著上半身，頭上腳下懸掛在半空中，不斷大聲呼救。根據警方，受害者大約凌晨2時左右就已受困，救援活動非常複雜，持續14個鐘頭，但是當事人獲救時已經死亡。

根據影片，男子打著赤膊，懸空倒掛在88公尺煙囪頂端。坎布里亞（Cumbria）與蘭開夏（Lancashire）警方接獲民眾通報，緊急展開救援行動，疏散居民、淨空街道，並與登山救援隊等多個部門合作，甚至出動無人機勘查現場。

BBC報導，警察局長肯納利（Matt Kennerly）表示，一開始想要利用直升機救援，但是由於男子所在位置太過危險，加上螺旋槳製造的氣流與煙囪回流「可能會讓情況變得更糟糕」，無奈被迫放棄。他證實，技術人員與消防員下午4時45分出動升降工作台，終於把當事人救下，但是對方受困太久，「好幾個小時前就停止回應」，已經死亡。

居民史考特（Scott Mattinson）與未婚妻娜迪（Nadene）晚間聽見「噪音」，「好像是什麼東西遇見危險，正在求救。」他們一開始不以為意，凌晨1時卻被「持續的吼叫聲」吵醒，「我們以為是某個喝醉的人，但大概三點卻聽見更多呼喊聲，結果原來是警察，從窗戶往外看，看見警車的藍色燈號不斷閃爍。」據了解，當時卡萊爾地區的溫度已經降到攝氏零下2度。

《太陽報》報導，案發工廠1836年建造完工，是當地著名地標，現在是電子產品零售商Dixons的工廠。警方目前仍然不清楚男子如何、為何爬上煙囪，但已展開調查。他們表示，「所有緊急服務機構夥伴的心，都與男子的親友同在。」

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