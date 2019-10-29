鳳山超商出現「包裹山奇景」！　堆到直接建一面牆　網：原來是大賣場啊

▲外觀已經看不出來是一間超商了。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

高雄鳳山一間便利商店昨天出現驚人景象，滿滿的包裹堆積在門口，估計多達上百件，堆到已經完全看不見店面，如果沒有上方的招牌，根本不知道這是一間超商，遠看還以為是間倉庫，就連走進店家也是滿滿包裹，直接從地面堆到頂住天花板，當地人路過都趕快拿出手機拍下這奇景。

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▲店面內部一樣堆到變倉庫。



原PO在網路社團「爆廢公社」表示，「這實在是太猛了！」大大小小的包裹擺放在門市外頭，彷彿是海關在檢查貨物一般，數量已經多到無法計算，路過的人都會懷疑這間到底是不是便利商店。

走進店內一看，冰櫃旁同樣堆滿網購包裹，整間店宛如大型倉庫，而且貨物已經擺到頂住天花板，根本變成新建的一面牆，櫃檯前也同樣有一面「包裹牆」，客人還得要把頭伸到牆後才能看見店員。

▲當地人到這間超商也目瞪口呆。



這般誇張奇景引來大批網友留言，「這麼大量可以直接送到物流中心了」、「這麼硬的門市還是離職吧」、「沒看以為來到XX專賣店，這店員一定翻白眼，我刷100件EC（網購商品）就有點不耐煩，何況是這一堆山」、「原來是大賣場啊，我還以為是超商」、「肯定是免運的威力」、「鳳山的！我每次去都好怕弄倒」、「店員真的可憐」。

奇妙的是，這些包裹全部來自同一家網購平台，因此有人懷疑是否在打廣告，「XX購物將在12小時之後，成功的上了熱搜榜第一名，非常成功的廣告」、「這間就算你買一點點東西，也是給你這麼大的箱子」、「這家賣的都生活用品，單價很多都個位數」、「害我都好奇XX購物了」。

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