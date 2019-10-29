澳洲11歲小學生持刀刺傷老師　警察出動「電擊槍」制服

▲女學生持刀刺傷老師。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲昆士蘭（Queensland）一名小學老師28日在學校遭刺傷，而兇手竟是校內一名11歲女學生，當時警方更出動非致命的電擊槍（stun gun），並多次口頭警告後，才將學生逮捕。女學生被控傷人、在公開場合持有刀具及威脅使用暴力等罪名，後續將在兒童法庭出庭。

CNN報導指出，這名56歲的小學女老師28日上午11時30分左右，在校內遭刀子刺傷肩膀，緊急送醫後無生命危險。而當地警方也在獲報後趕往現場，發現一名女學生手上拿著一把刀子，警方隨即口頭勸告，女學生不聽勸才發動電擊槍嚇阻，隨後也立刻將學生送醫觀察，目前已無大礙。

高級警官沃里克（Scot Warrick）表示，女學生被控傷人、在公開場合持有刀具及威脅使用暴力等罪名，晚些時候會在兒童法庭出庭。

警方並未透露太多細節，目前僅知兇器是一把「削皮刀」，而據現場目擊學生表示，他看到女孩從書包中拿出刀子，「我原本以為是根棍子，沒想到竟然是把刀，我真的嚇壞了。」

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