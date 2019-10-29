民進黨「流英大亂鬥」！英系撂人搞流會　新蘇聯手圍英

▲英系重要人物蘇嘉全，因姪兒蘇震清以及妻子洪恒珠的事件，表態不再任不分區立委。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

10月23日，民進黨在中執會上通過「不分區立委提名委員會」成員名單，為了平息黨內其他派系的質疑，加入了正國會代表、基隆市市長林右昌及總統府資政陳博志，把原本編制7人的委員會，增加到8位成員。

雖然看似化解了新潮流系（新系）攜手行政院長蘇貞昌的「新蘇聯盟」委員占比過高的爭議，實則民進黨內英系、正國會及海派也已組成同一陣線，卯上收編「綠色友誼連線」的「新蘇聯盟」，綠營派系鬥爭宛如銜枚夜戰，步步進逼！

立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠，十月二十七日宣布退出民進黨並成立競選總部，以無黨籍身分投入屏東第一選區立委選舉，等同擺明挑戰民進黨提名的新系立委鍾佳濱！

▲立法院長蘇嘉全的妻子洪恒珠，因不滿家人遭其他派系打擊，宣布脫黨參選立委。（圖／報系資料庫）

洪恒珠甚至直言表示，唯一的變數只有蘇嘉全姪子蘇震清同區參選，才能讓她退選。一場赤裸裸的同黨操戈戲碼，透露出民進黨內部派系之間的角力，正式化暗為明展開浴血殺戮。

民進黨一名中執委指出，蘇震清是否列入不分區立委，不僅導致討論「不分區立委提名委員會」的中執會流會，也讓洪恒珠憤而退黨參選。「屏東縣因公民數減少、立委選區縮減一席，原本有意連任的蘇震清於是同意禮讓鍾佳濱，藉此獲得先排入不分區立委和二○二二年屏東縣長初選機會，不過，由於洪恒珠擔心受騙，決定親自出馬競選，蘇嘉全在勸阻無效後，只好宣布『不再擔任不分區立委』，藉以緩和黨內的責難。」

▲外界傳言蘇震清承諾有條件禮讓鍾佳濱，但不久後爆發誠美材事件，可能因此被排除在不分區立委名單外。（圖／報系資料庫）

不料，蘇震清接著捲入「誠美材掏空案」，該陣營認為時機過於巧合，因此解讀是新系刻意放消息打壓；為了確保蘇震清能排入不分區立委，傳出蘇嘉全積極進入提名委員會，並聯手非新系反制，讓中執會流會。

一位不具名的民進黨大老級人士透露，面對各方派系的蠢動，洞悉時局的新系當然已察覺到危機，積極展開卡位、結盟，尋找黨內奧援隨時發動伏擊。行政院長蘇貞昌當年是新系大老陳菊的辯護律師，兩人原本就有交情，現在閣揆與總統府祕書長職務日常往來，「他們雙方合作其實是很自然的事，這直接觸動了英派的敏感神經。」

該大老進一步分析，外傳屬於英系的立法院長蘇嘉全，有意爭取總統大選後下任閣揆，也引發坐擁龐大行政及人事資源的蘇貞昌警覺，雙方各取所需，新系自然樂於與蘇系結盟，再加上陽信銀行背景的綠色友誼連線，「新蘇聯盟」順勢成形。

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