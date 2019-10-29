江西好好走／處處有書香！走過「千年江西書院」感受歷史文人輩出的才子之鄉

記者吳增煌、韋依蘋、馬叔安／江西—台北連線報導

江西地區自古文人輩出，這和當地盛行的書院文化有著密切關係。《ETtoday新聞雲》這一回實際走訪的陽明書院，正是為了紀念明代心學大師王陽明而得名，而白鷺洲書院則是以曾培養出民族英雄文天祥，以及大批進士等學術菁英而聞名，直到現在，源自該書院的白鷺洲中學也還在教育著莘莘學子。

▲陽明書院。（圖／記者韋依蘋攝）

陽明書院大門呈白牆黑瓦的樸素風格，內設有「五賢祠」和王陽明銅像等設施。王陽明及其追隨者最初於「淨居寺」借用場地進行學術活動，後因學徒越來越多，為避免影響寺廟佛事的進行，因而於不遠處興建了「青原會館」進行講學，後人為紀念王陽明先生而重整會館，並改名為「陽明書院」。

▲淨居寺。（圖／記者韋依蘋攝）

王陽明原名王守仁，是陸王心學之集大成者，追求「知行合一」的境界，自號「陽明子」，曾平定江西民亂和「宸濠之亂」。近代學者梁啟超曾評價王陽明，「他的學術可以像打藥針一般令人興奮。」

▲王陽明像。（圖／記者韋依蘋攝）

白鷺洲書院起名於李白詩句「三山半落青天外，二水中分白鷺洲」，「留取丹心照汗青」的宋代愛國文人文天祥正是這裡的畢業生，當年不僅他在科舉高中狀元，一同金榜題名的進士有近400位，而其中有39位都是來自白鷺洲書院，理宗皇帝因而親筆題「白鷺洲書院」匾額贈送，然而該匾已於明代的大水中被沖毀。

▲白鷺洲書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鷺洲書院。（圖／記者韋依蘋攝）

▲書院內古今並存的建築風格。（圖／記者韋依蘋攝）

白鷺洲書院是極少數至今仍在進行教育的書院，書院內的建築風格具有古今並存的層次感，在書院裡還可以一覽贛江風景，一旁的白鷺洲中學與開放給遊客參觀的景區，為確保學生安全與讀書品質而以柵欄區隔。

▲白鷺洲書院可一覽贛江風光。（圖／記者韋依蘋攝）

▲民族英雄文天祥正是白鷺洲書院的畢業生。（圖／記者韋依蘋攝）

▲白鷺洲中學至今仍在培養學子。（圖／記者韋依蘋攝）

江西著名的書院還包括心學開創者陸九淵講學的象山書院、見證陸九淵與理學大師朱熹唇槍舌劍的鵝湖書院，以及素有「海內第一」之稱的白鹿洞書院，《ETtoday新聞雲》團隊將在下一集中繼續帶大家一一飽看。

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