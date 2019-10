偷內褲定位！美軍犬追捕IS首腦逼自爆亡　知情者洩密：犬名叫「柯南」

▲川普公開追殺IS首領巴格達迪的軍犬。(圖/翻攝自推特/realDonaldTrump)

記者林瑩真/綜合外電報導

恐怖分子「伊斯蘭國」(Islamic State,IS)首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)在美軍突襲下,引爆炸藥背心死亡。美國總統川普(Donald Trump)公開了小小功臣「超級軍犬」,將巴格達迪追得無路可逃,選擇自殺。

「我們公開這隻偉大的狗狗,牠在追捕、擊斃巴格達迪的任務中做得非常好。」綜合外媒報導,川普在推特上公開這隻軍犬照片,並大方稱讚,就是牠一路將巴格達迪逼到無路可逃,只能躲入隧道,最後引爆炸彈身亡,死前甚至哭嚎逃竄。

雖然川普並未公布軍犬名字,不過有美軍消息人士指出,這隻軍犬名叫「柯南」,以喜劇演員柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)命名,品種則是比利時的瑪利諾犬,與當初突擊「蓋達組織」領袖賓拉登(Osama bin Laden)的軍犬開羅(Cairo)相同。

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw