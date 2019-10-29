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偷內褲定位！美軍犬追捕IS首腦逼自爆亡　知情者洩密：犬名叫「柯南」

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▲▼川普公開追殺IS首領巴格達迪的軍犬。（圖／翻攝自推特／realDonaldTrump）

▲川普公開追殺IS首領巴格達迪的軍犬。（圖／翻攝自推特／realDonaldTrump）

記者林瑩真／綜合外電報導

恐怖分子「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍突襲下，引爆炸藥背心死亡。美國總統川普（Donald Trump）公開了小小功臣「超級軍犬」，將巴格達迪追得無路可逃，選擇自殺。

「我們公開這隻偉大的狗狗，牠在追捕、擊斃巴格達迪的任務中做得非常好。」綜合外媒報導，川普在推特上公開這隻軍犬照片，並大方稱讚，就是牠一路將巴格達迪逼到無路可逃，只能躲入隧道，最後引爆炸彈身亡，死前甚至哭嚎逃竄。

雖然川普並未公布軍犬名字，不過有美軍消息人士指出，這隻軍犬名叫「柯南」，以喜劇演員柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）命名，品種則是比利時的瑪利諾犬，與當初突擊「蓋達組織」領袖賓拉登（Osama bin Laden）的軍犬開羅（Cairo）相同。

報導指出，巴格達迪被迫在隧道中自爆身亡，炸彈也波及到這隻軍犬，導致受傷，需要接受手術，目前已經返回基地療傷。美軍官方則為了保護軍犬，不願意透露牠的名字、傷勢以及其他資訊。

另外《鏡報》報導，敘利亞民主武裝部隊（Syrian Democratic Forces, SDF）顧問坎恩（Polat Can）表示，除了透過幕僚得知巴格達迪的藏匿處，也讓一名臥底偷走巴格達迪的內褲，掌握DNA特徵，確定突襲行動沒有攻擊錯人。

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