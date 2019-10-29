「投資年輕人刻不容緩！」韓國瑜回憶青春　對國家疑問「跟頭髮一樣多」

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日晚間舉辦首場北部青年座談，與18歲至40歲的青年面對面聊天。韓國瑜29日上午在臉書上回顧該場座談，提及自己「有頭髮的時候」，對國家的疑問跟腦袋頭髮一樣多，然而「我們這輩的生命就要夕陽落山了」，因此「投資年輕人是刻不容緩的事」。

韓國瑜29日在臉書上說，27日他有機會與許多位懷有夢想、充滿理想的年輕人面對面，透過「參與」在對話中了解問題，在問題中找出「政策」。在這群年輕人身上，他也看到些許自己年輕的影子，「想我當年有頭髮的時候，是一個意見很多的青春少年兄，腦袋裡對國家、社會的疑問和想法，跟那時腦袋上的頭髮一樣多。」





▲韓國瑜。（圖／記者莊喬迪攝）

「我們這輩的生命就要夕陽落山了，接下來的台灣是年輕人的天下。」韓國瑜提到，這是他們第一次辦此類型的座談會，沒有沙發、沒有貴賓席，就像打完系隊比賽後大家圍在一起討論聊天一樣。總共收到一千多份報名表，在意見欄裡可以看到青年朋友對於公共政策及國家未來有很多看法，字裡行間充滿活力、熱情與理想，這些年輕孩子值得最美好光明的未來。

韓國瑜說，會談中他主動提及最近討論度很高的「大學生及研究生至少一年在國外唸書及實習」政策，即使被說成轉彎、打折，但還是得重申，自己的政策目標很單純，就是「投資青年，放眼國際」，提升台灣下ㄧ代在國際的競爭力，跟我在高雄推動的雙語教育理念相似，很多民進黨的長官其實也是認同的。

韓國瑜表示，這個政策是希望每個學生在學術和語言能力的要求之外，不用煩惱經濟條件的限制，都能夠擁有在國外讀書或實習一年的機會，目的在於擴大視野、多了解世界也挑戰自己，增加自身競爭優勢，用年輕的眼睛探索未來人生發展的方向。

▲韓國瑜青年座談。（圖／記者莊喬迪攝）

「投資年輕人是刻不容緩的事！」韓國瑜認為，投資教育對於國家未來發展是最有效率的，但國家做得太少太不夠了。台灣年輕人很優秀、創意無限，全身是膽，就是「缺錢」、「缺機會」。座談會中也提到國外生涯發展機會比台灣豐富的事實。

韓國瑜強調，台灣過去是個賺錢好所在，只要肯打拚，「錢會淹腳目」，但現在台灣產業政策沒跟上轉型腳步，政府自我封閉，讓新興產業無法施展，市場打不開、人才進不來。未來他一定要大力開放、接軌國際，讓政府的角色回歸服務人民，而不是管制，讓年輕人的創意可以勇敢實現。「藉由座談，你說出，現在年輕人生活的困境，對未來生存的徬徨。而我聽見，上一個世代價值的焦慮，和下一個世代心中的吶喊。我們下次見。」

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