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英39冰屍案司機「視訊」出庭　被控39項罪名…全程僅發言3次

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▲▼英國冰屍案貨車司機羅賓森（Maurice Robinson）28日視訊出庭應訊。（圖／路透）

▲英國冰屍案貨車司機羅賓森28日視訊出庭應訊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國貨櫃車39屍案嫌疑犯，25歲的報案司機羅賓森（Maurice Robinson）被控39項罪名，並在28日以視訊的方式出庭應訊。檢察官表示，這起案件涉及「協助大量非法移民進入英國的跨國大型偷渡集團」，目前羅賓森尚未假釋，預計11月25日會於倫敦中央刑事法庭提出辯護。

來自北愛爾蘭克雷加文（Craigavon）的貨車司機羅賓森，被指控犯有過失殺人罪、共謀販運人口罪、協助非法移民和洗錢罪等共計39項罪名，並在28日穿著灰色上衣，透過視訊鏡頭在切姆斯福德地方法院（Chelmsford Magistrates）出庭應訊。檢察官Ogheneruona Iguyovwe表示，這起案件涉及「協助大量非法移民進入英國的跨國偷渡集團」，目前羅賓森尚未申請假釋。

英國首相強生（Boris Johnson）27日在弔唁冊上簽名，並寫道「全世界都對這場悲劇感到震驚，替希望在英國過好生活的無辜人民，所遭受的殘酷命運感到震驚，在譴責這些該負責的人麻木不仁時，英國政府決心盡一切力量將兇手繩之以法。」

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《衛報》指出，被告司機總共發言3次，其中2次確認他可以聽清楚書記官與法官的陳述，第3次則是陳述他的姓名、國籍與住家地址。羅賓森預計11月25日於倫敦中央刑事法庭老貝里（Old Bailey）出庭進行答辯。

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