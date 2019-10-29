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3度否決！強生「提前大選」動議再受挫　怒嗆：別把國家當人質

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▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲強生「提前大選」動議遭3度否決。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

歐盟在28日宣布延後英國脫歐期限3個月後，英國下議院則再次否決首相強生（Boris Johnson）所提出的「提前大選」動議。但強生仍不放棄改組議會的想法，準備提出一項只需「相對多數」就能通過的法案，希望能在12月12日重新選舉。他強調，議會的功能已經失調，「不能再把國家扣為人質。」

英國下議院28日以299票贊成，70票反對，否決強生提出的「提前大選」動議，距離同意門檻434票還有一大段距離。對此，強生氣憤地告訴國會議員，「議會的功能已經失調，不能再把這個國家扣為人質。」他堅信只有國會改選，讓保守黨取得多數席次後，才有辦法打破脫歐僵局。

▲▼英國支持與反對脫歐的民眾聚集議會外抗議。（圖／路透）

▲支持與反對脫歐的民眾聚集議會外抗議。（圖／路透）

根據英國《固定任期制國會法》（Fixed-term Parliaments Act）規定，若是需要提出「提前大選」動議，必須要取得下議院650席次中2/3同意，也就是434票。強生總共發起過3次動議，但分別都以298票、293票299票與遭到否決，因此他決定提出新法案，直接表明要在12月12日提前大選，透過「簡單多數決」的方式，繞過2/3得門檻取得同意。

目前該項法案已經獲得蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）與自由民主黨（Liberal Democrats）表態支持，但他們希望將提前大選的時間訂在12月9日，若是通過，將會是英國自1931年以來，第一次不在「星期四」進行選舉。

►歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日

工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn）認為，強生的作法會讓選民不知所措，並表明他會研究該法案細節，但只有在確認脫歐協議取消後，他才會支持提前大選。自民黨領袖斯溫森（Jo Swinson）也說，「他（強生）打算採取不同計畫，但只會引起人們懷疑，他不是一個可以信任的人。」

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