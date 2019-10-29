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南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」...普通家庭都有大咖現身　內行解答

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喜宴,婚禮（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前南下參加婚禮，除了豐盛酒席，一些政治人物也親到現場，這讓他不禁好奇，為何除了雙北外，其他地區的政治人物會如此勤跑紅白帖，「對他們來說真有那麼重要嗎？」

男網友在PTT發文提到，前天黃道吉日，他到某縣喝喜酒，新人家庭背景是教職，並沒有多顯赫，但致辭來賓除了教育界人士外，竟然連縣長夫人、2位議員、鎮長都親自到場，同時也有許多議員、立委候選人的助理，穿著背心滿場跑發傳單。

請繼續往下閱讀...

他直言，這個現象在雙北市婚禮中並不常見，不過只要一出雙北，就算不是大咖的婚禮、喪禮，縣市長、議員、立委等級的角色，都有可能親自蒞臨，若沒到場也至少有辦公室主任、助理等代替，「跑這些我光用想的就累死人了，出了雙北市，紅白帖真的那麼重要？」

▲▼流水席、辦桌。（圖／記者陳俊宏攝／禁用於負面新聞）

▲南部辦桌菜色是出名的豪華。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

對此，鄉民紛紛回應，「有些會吃這套，跑得勤表示上面有關注小事」、「因為普通人不關注政治，平常有照顧情面上當然投，不然選票只給認識有來跑的或顏色對的」、「他們跑得很敷衍，看了都覺得問號，完全沒有加到分，因為就是來一下，打打官腔，超沒誠意」、「台灣人見面三分情啊」。

還有網友分析，「大部分時間，是服務處主任、秘書、助理代跑；金主才是立萎議員前往。4年選一次立萎，4年選一次議員，4年選一次縣市長，交錯之下，2年選一次，每4年中就有2年參加婚喪場合容易看到候選人。」

►生火了！連我媽都用到發光

▼原po在南部喜宴，幾乎會看到地方的政治人物到場。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

▲紅包。（圖／CFP）

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