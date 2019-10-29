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單親媽「行善掃路遇酒駕慘死」　20年來天未亮就出門…醉男摧毀遺願

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謝麗媚長期行善，竭力助人，卻遭遇酒駕而喪命。（圖／家屬提供）

▲謝麗媚長期行善，竭力助人，卻遭遇酒駕而喪命。（圖／周刊王提供）

圖、文／周刊王

桃園市蘆竹區26歲貨車司機朱汶珽8月24日無照酒駕，造成3死3傷悲劇。死者之一的謝麗媚，在丈夫離世後拉拔子女長大，20年來當志工行善無數，長期送癌末老人就醫，多次捲起袖子幫受災戶和弱勢家庭打掃環境，奉獻一生卻枉死輪下，其女兒只盼媽媽犧牲喚起社會關注，別再有美好家庭因酒駕破碎。

10月26日下午，本刊造訪謝麗媚家，自從母親過世後，郭女不曾改變擺設布置，維持屋裡窗明几淨的簡樸原貌，自己卻鮮少獨居在此，因為家中的花草盆栽、鍋碗瓢盆，都會讓她想起媽媽生前的甜蜜時光，母親的歡聲笑語曾是最悅耳的天籟，如今則成為她內心最刺骨的傷慟。

郭女說，謝麗媚很少在家，每日天未亮就出門，不是去打太極拳養生，就是當志工打掃街道，接著又趕到國小當愛心媽媽，講故事給孩子們聽，下午則會到環保站和醫院當志工，或煮愛心餐給大眾享用，每日都為助人而像個團團轉的陀螺，母女間則只能趁著晚餐後的散步時間相處。

「媽媽走後我曾夢過，她的樣子很年輕、很快樂，我一直揮手，她卻看不到我。」郭女帶記者翻看母親的照片，回憶謝麗媚和藹燦爛的面容，2個月來未乾的眼淚再次潰堤，她至今仍難以接受樂於助人、奉獻一生的媽媽竟在當志工時遭遇橫禍，就此天人永隔。

郭女表示，母親早年在銀行上班，透過相親認識爸爸，媽媽陪著爸爸白手起家、開辦工廠，那時家境富裕美滿，母親也當過數年「董娘」，陪著父親談生意而走遍大江南北，在多國留下快樂足跡，美好的日子卻十分短暫。

丈夫過世前，謝麗媚曾是「董娘」，因陪同丈夫做生意而走遍大江南北。（圖／家屬提供）

▲丈夫過世前，謝麗媚曾是「董娘」，因陪同丈夫做生意而走遍大江南北。（圖／家屬提供）

郭女提到，父親約20年前因病離世，她和弟弟那時還在讀國小，母親省吃儉用，將一雙兒女拉拔長大，還竭盡所能供應兒子出國留學，也在因緣際會下加入宗教團體，開啟她一輩子的志工之路。

謝麗媚的志工伙伴表示，每逢天災人禍，謝麗媚總是義不容辭前往，高雄氣爆時前往安慰受難者的家屬，並協助受災戶整理家園，嚴重水患時更是深入災區，踩在泥濘中幫忙清掃環境，即使每次都累得腰酸背痛，卻不曾聽聞謝麗媚有過一句埋怨。

案發後，郭女獨自處理後事及接下來的法律程序，卻始終等不到兇手前來拈香道歉，甚至沒有任何兇嫌家屬致意，想到自家淒風苦雨、生死別離，被羈押的兇嫌卻在看守所內好吃好喝，她嘲諷表示：「好像這都只是我家的事一樣。」

謝麗媚生前曾簽署器官捐贈卡，希望離世後能成為大體老師盡最後一分心力，身體器官卻因強烈撞擊而毀損嚴重，連最後的遺願都無法完成。

在燦爛笑容下，謝麗媚其實有著坎坷人生。她的丈夫在20年前去世，一雙子女靠她獨力撫養。（圖／家屬提供）

▲在燦爛笑容下，謝麗媚其實有著坎坷人生。她的丈夫在20年前去世，一雙子女靠她獨力撫養。（圖／家屬提供）

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