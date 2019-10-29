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年幼二姊大方送阿嬤500元　「親筆信說明」妹笑爆：從小就懂投資報酬率

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▲▼ 姊姊小時候大方給阿嬤500元 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲ 姊姊小時候大方給阿嬤500元 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

500元對小孩來說應該是大數目，不過姊姊真的是計畫通！一名女網友日前和姊姊一起探望阿嬤，阿嬤也拿出2孫女小時候的照片和各種手寫信出來回味。其中一封夾了500元的信讓原PO大讚「姊姊從小就懂得投資」，貼文至今也吸引了5千名網友笑噴按讚。

「我看到這封信我差點笑死！」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中貼出一張照片，她表示自己和姊姊28日去阿嬤家探望長輩，阿嬤就順便拿了2人的影片和照片一起回憶，結果姊姊的一封信讓眾人都笑翻了。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 姊姊小時候大方給阿嬤500元 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原來是投資的一部分啊！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

只見當時還年幼的姊姊在信中寫道，「阿嬤，我這500元是給妳的！因為過年，我還會拿到很多錢！500元是給你的！」看來姊姊從小就知道先給阿嬤「一點甜頭」，被暖到的阿嬤過年就會反包更多紅包；對此原PO也笑說，姊姊實在很懂得投資報酬率。

孫女逗趣的舉動讓阿嬤印象深刻，還把500元好好保存現在；網友們看完則紛紛表示，「我怎麼覺得很窩心」、「真孝順貼心」、「阿嬤甜在心裡」、「得人疼的孩子，不是沒有道理」、「這手段很厲害喔」、「回禮得加倍了」。

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