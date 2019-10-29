台積電格芯和解...股價開盤上漲0.84%　台股早盤再刷新29年新高紀錄

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

受到美股走揚、台積電開高等因素激勵，台股今（29）日開盤上漲32點、以11,347點開出，早盤一度來到11,368點，再次刷新29年來新高紀錄。

（09:16更新）截至上午9點16分為止，最高點推升到11,370點，再次刷新29年來高點紀錄。

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台積電與格芯（GlobalFoundries）今（29）日共同宣布撤銷雙方之間的法律訴訟，兩公司已就其現有及未來十年將申請的半導體技術專利達成全球專利交互授權協議，達成和解。受此消息激勵，今天台積電（2330）開盤股價297元、上漲0.84%。

股王大立光（3008）今則開在4380元、上漲1.15%；鴻海（2317）以平盤80.1元開出。

美國企業持續釋出強勁財報，加上中美貿易戰再傳正向進展、市場預期聯準會三度降息等因素，美股收盤大漲，其中科技股為主的那指創下歷史新高、費半漲幅近2%。

美股道瓊指數上漲132.66點，收27090.72點、漲幅0.49%；那斯達克指數上漲82.87點，收8325.99點、漲幅1.01%；標普500指數上漲16.87點，收3039.42點、漲幅0.56%，刷新歷史新高紀錄；費城半導體指數上漲28.9點，收1677.57點、漲幅1.75%。

► 不告了！台積電與格芯專利訴訟達成和解

