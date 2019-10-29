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火場驚見模特兒倒一片！服裝店暗夜竄火　消防員嚇壞...還好是衣架　

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▲苗栗市1間服飾店，29日凌晨店面突竄火舌，女屋主受困2樓，所幸消防人員及時將屋主救出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗市1間服飾店，29日凌晨店面突竄火舌，女屋主受困2樓，所幸消防人員及時將屋主救出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市長安街1間服飾店，29日凌晨2時左右，1樓店面突竄出火舌，吳姓女屋主受困2樓陽台並拍打鐵窗求助，民眾路過驚見火光，趕緊打119報警且向大樓警衛室拿滅火器滅火，可惜仍無法撲滅火勢。消防人車抵達後迅速撲滅火勢，也將女屋主救出。消防人員也被店內倒地的模特兒假人嚇了一大跳。

苗栗縣消防局表示，凌晨2時許接獲民眾報案，表示在苗栗市長安街1棟透天厝的1樓服飾店突然冒出火舌，消防人員抵達時鐵門已經半開，玻璃也都被熱心救火的民眾打破，消防人員立即噴水灌救，不到10分鐘的時間就把火勢撲滅；另一邊則有消防隊員爬上救生梯，將受困2樓的女屋主救下，化解了一場危機。

▲消防隊員將受困2樓的吳姓女屋主救下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防隊員將受困2樓的吳姓女屋主救下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲服飾店內倒了幾個假人模特兒，也讓救援人員嚇了一跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲服飾店內倒了幾個假人模特兒，也讓救援人員嚇了一跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

吳姓女屋主表示，當時正準備要睡覺，突然一陣刺鼻的煙味衝上樓，便拿著毛巾摀住口鼻向陽台跑去，並大力拍打隔壁鄰居鐵窗呼救；此時正好1名劉姓男子開車經過，隱約看到店面有火光閃爍，擔心樓上住戶沒有察覺樓下已經失火，遂大聲呼喊「失火啦！」趕緊拿了重物將鋁門玻璃打破，拿起滅火器往裡面噴灑。

劉姓男子也說，那時濃煙已經竄到2樓，連日光燈都看不到了，趕緊大喊叫吳婦把窗戶打開，並趕忙通報119，所幸火勢在很短時間就被撲滅，沒有造成人員的傷亡；不過消防隊員在衝進火場時，看到服飾店內竟有數個倒地的「人形」，仔細一看原來是假人模特兒，也讓消防人員捏了一把冷汗。

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