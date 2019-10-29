「交換學生」政策被綠營罵爆　韓國瑜堅持：投資青年、放眼國際

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜再開支票，表明若當選總統，將會想辦法送學生出國遊學，費用「他來想辦法」，隔天說明費用政府付1/2、1/3，引發綠營抨擊髮夾彎。韓國瑜29日重申，他的政策目標很單純，就是「投資青年，放眼國際」，提升台灣下ㄧ代在國際的競爭力，跟他在高雄推動的雙語教育理念相似，很多民進黨的長官其實也是認同的。

韓國瑜表示，這個政策是希望每個學生在學術和語言能力的要求之外，不用煩惱經濟條件的限制，都能夠擁有在國外讀書或實習一年的機會，目的在於擴大視野、多了解世界也挑戰自己，增加自身競爭優勢，用年輕的眼睛探索未來人生發展的方向。

「我認為，投資教育對於國家未來發展是最有效率的，但我們國家做得太少太不夠了」，韓國瑜說，台灣年輕人很優秀、創意無限，全身是膽，就是「缺錢」、「缺機會」。

韓國瑜說，過去，台灣是賺錢好所在，只要肯打拚，「錢會淹腳目」，但現在台灣產業政策沒跟上轉型腳步，政府自我封閉，讓新興產業無法施展，市場打不開、人才進不來。未來，我一定要大力開放、接軌國際，讓政府的角色回歸服務人民，而不是管制，讓年輕人的創意可以勇敢實現。

▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

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