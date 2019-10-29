韓國瑜競辦：白白胖胖不是指身材外貌...是形容民進黨貪腐文化

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日晚間到圓林園參加「台灣願景‧彰化福田」晚會，他表示，越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦，但是民進黨總統候選人蔡英文卻是白白胖胖的，此言一出立刻引起民進黨批評。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之29日表示，民進黨執政以來派系分贓嚴重，白白胖胖不是指身材外貌，而是形容民進黨的貪腐文化。

韓國瑜28日表示，他從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，很奇怪的事情，外型來看好了，民進黨總統蔡英文總統是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆、林右昌也是白白胖胖，而國民黨的侯友宜、盧秀燕都黑黑瘦瘦小小的，所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？

此言一出，立刻引來綠營政治人物批評「歧視」。行政院長蘇貞昌29日一早在高雄受訪時批評，就算是選舉也不該作人身攻擊。蔡英文則回擊，「至少我不會睡到中午才起床」。

葉元之29日上午表示，白白胖胖形容的是指民進黨的貪腐文化，不是指身材外貌，韓國瑜強調的是一種心態，台語有句俗諺「吃的肥肥，妝的水水，等領薪水」，民進黨執政以來多少位子派系分贓，滿朝都是陳菊的人、林佳龍的人。

葉元之舉例，像蘇貞昌在九合一選舉輸29萬票竟可以當行政院長，大家等著分官位，蘇貞昌不做行政院長該做的事，都在當蔡英文競選總部發言人，坐領乾薪，希望不要再抱持這種心態，要苦民所苦。

▼韓國瑜展開傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）