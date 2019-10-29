快訊／F16V「2500億」特別預算通過　66架2026年全數交機

▲我國花2500億採購66架F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網，下同）

記者徐政璿／台北報導

美國國務院8月批准對台灣出售66架F16V戰機後，立法院經過一個多月的審查，28日上午通過《新式戰機採購特別條例》，規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列。根據期程，我方將在2023年至2026年獲得66架F16V戰機。

空軍三型主力戰機服役迄今已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，建制新興兵力刻不容緩，因此籌建新式戰機。空軍目前有7個飛行聯隊以及一個基地指揮部，未來因應F16V戰機的加入，將增設第8個飛行聯隊，將是軍方自1997年實施精實案精簡國軍組織以來，近20年來最大規模的擴軍計畫。

至於為何選購F16V而非其他戰機，空軍司令部日前也說明，由於美軍各型的先進主力戰機符合我國需求，且F-16 BLK 70型機人員的轉換訓練最快、後勤維護的成本效益較高，加上獲得期程短，能最快型程即時戰力，是目前針對威脅的最佳選項。

在立院通過特別預算條例後，國民黨團以附帶決議要求國防部將此次採購的F-16V戰機相關零組件，在我國生產並移轉關鍵技術，在交機後內逐步成立F-16機隊亞洲維修中心。

對此，時代力量黨團也主張，國防部每年應就新式戰機採購的特別預算編列財源籌措、採購項目獲得進度、工合推動進度、國內承接單位相應準備，向立院外交及國防委員會提出專案報告，如報告涉機密得以機密方式處理。

親民黨團方面則要求，經濟部與國防部跨部會整合，積極與美方承商洽談相關零組件應在台生產製造與維修，提升我國航太產業維修能量及料件供應鏈，進一步滿足機隊運作所需，提昇我國航太科技水準，帶動國防產業發展與商機。

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