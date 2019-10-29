快訊／立法院三讀！消防員增退避權　無人命危害可不進火場

▲台中市大雅違章農地工廠火警，導致兩名消防員不幸喪命。（資料照）

記者徐政璿／台北報導

立法院會29日三讀修正通過《消防法》部分條文，將生命三權「退避權」、「調查權」、「資訊權」入法；未來若火災現場無人命危害之虞，消防員得行使退避權不採取救災行動。

台中市大雅區本月初發生違章農地工廠大火，雖然當時火場裡並無受困民眾，但兩名消防員進入現場「找起火點」因而罹難，引發各界對於消防員安危的討論。朝野在歷經近一個月的討論後，立法院29日上午三讀通過《消防法》部分條文，將生命三權入法，消防員的權益更加獲得保障。

在退避權部分，現場搶救人員應在救災安全前提下，衡酌搶救目的與風險後，採取適當搶救作為，如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動；至於危險性救災行動認定標準，由中央主管機關另定之。

在資訊權部分，消防指揮人員為搶救工廠火災，得命工廠管理權人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，若未提供資訊或虛偽不實者，可處3萬元以上60萬元以下罰鍰；工廠管理權人未指派專人至現場協助救災者，可處50萬元以上150萬元以下罰鍰。

在調查權部分，為調查消防人員因搶救災害致發生重大傷亡事故原因，應召開公共安全事故調查委員會，並聘請相關學者專家與團體代表擔任調查委員。調查會的名稱為「災害事故調查會」，成員則要納入基層消防團體代表。

▼西屯分隊謝志雄、張哲嘉2勇消支援大雅違章鐵皮工廠火警命喪火窟。（圖／台中市消防局提供）

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