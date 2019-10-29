史上首次！新北美女執行官化身開箱直播主　網起底對戰孫道存神事蹟

行政執行署新北分署-健身器材大拍賣“開箱試播” 由法務部行政執行署新北分署發佈於 2019年10月27日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

法務部行政執行署新北分署本月31日將首度以直播的方式，開箱介紹即將被拍賣的動產，28日率先找來當年聲請管收孫道存的美女執行官盧秀虹拍攝預告片，實際示範如何使用拍賣品中的健身器材，同時也不忘邀請民眾，11月5日下午2時30分可以親自前往新莊溫水游泳池觀看正式的拍賣會。

▲盧秀虹相當有氣質，當年因為成功讓商界名人孫道存繳清1.2億元的欠稅，被外界封為美女執行官。（圖／翻攝自Facebook／盧秀虹）

影片中，盧秀虹身穿桃紅色的背心，頭上戴著一頂米白色的運動品牌帽子，打扮相當休閒，她按照教練指示分別試用跑步機、蹬腿訓練機、躺式腳踏車等運動器材，最後不忘與從頭到尾都在旁邊舉字卡的同仁一起介紹，拍賣會的正式時間是11月5日下午2時30分，地點是在新莊溫水游泳池（新北市新莊區新樹路34號），如果民眾有疑問，可以撥打諮詢專線02-8995688轉247，到時將有負責人員替大家解惑。

這段拍賣會的預告影片雖然只有短短4分半鐘，但大多數的網友看完都覺得拍攝品質還不賴，也有人被激起興趣，留言提問影片中的拍賣品價格，「效果不錯，聲音也算清楚」、「令人期待」；甚至有網友認出，主持人盧秀虹就是當年那位讓孫道存在2小時內繳清1.2億元欠稅的美女執行官。

▼▲盧秀虹親自試用即將被拍賣的健身器材。（圖／翻攝自Facebook／法務部行政執行署新北分署）

由於這是新北分署首次以直播的方式呈現拍賣品開箱過程，至於畫面中的健身器材是從哪裡來的，新北分署人員解釋，這些都是新莊溫水游泳池李姓負責人遭查封的物品，李男因為積欠107年度綜合所得稅391萬元，才會需要以拍賣物品的款項來繳交欠稅。

新北分署人員也強調，拿出來拍賣的跑步機、蹬腿訓練機、躺式腳踏車等器材，保存狀況都很不錯，影片中也讓盧秀虹親自示範給大家看，所有東西都是可以正常使用的，只不過每件物品拍賣的底價都不一樣，民眾如果有興趣，可以前往行政執行署拍賣公告查詢系統查詢相關資料。