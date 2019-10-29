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黑道入侵桃園市場！「黑人家族」強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」遭砸爛

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圖、文／鏡週刊

桃園南門市場傳出黑道入侵、強索保護費！部分攤商向本刊投訴，指桃園知名黑幫「黑人家族」郭姓成員，宣稱擁有部分土地使用權，向攤商強索每月25,000元租金，如有不從，就找黑衣人砸攤，或用車輛、垃圾占地，不讓人擺攤，連市場自治會都替黑幫逼攤商就範。

 ▲郭明豪等人聲稱是黑幫「黑人家族」成員，強索租金，率眾掀攤，使攤商心生畏懼。（圖／鏡週刊提供，下同）

罹患小兒麻痺的攤商林先生不堪其擾，轉向市府求助，相關單位卻一再推託，連攤位屬於公有地或私有地都搞不清楚；林姓攤商怒批，郭若真有土地所有權，直接提告就是，何必恐嚇、強索租金？而桃園市政府的冷漠無能，更讓他們心寒！

  1. 郭明豪租下攤位後方破屋，藉此向4攤商強索5萬元月租，後降為2.5萬元。
  2. 阿彩姨跟蚵仔嬤擺攤數十年，第一次碰到惡霸強索租金，相當害怕。（投訴人提供）

為了強索租金，「黑人家族」成員郭明豪接連掀翻林先生母親、80多歲「蚵仔嬤」，以及隔壁阿姨滷豬腳攤，接著半夜將車子停在攤位格裡，就是不讓做生意，甚至弄來大堆垃圾，放在攤位前，讓攤商心生恐懼。

林先生氣憤的說：「郭明豪這夥人，宣稱南昌西街的道路用地部分是私有，他是二房東，要收取5萬元的租金，後來降到2萬5……可是，郭明豪始終沒有出示他與地主的租約、地主的土地所有權狀，或地主的授權書」。

他強調，如果這塊地真的是私人所有，哪需用恐嚇、暴力手段強索租金，地主只要到法院提告，這些攤商不但得乖乖繳租金，過去40年來占用人家的地，地主還可以主張返還不當得利，可見，郭明豪這些人占地為王，竊據既有道路，非法收租。

  1. 郭明豪等人故意在攤位前堆置垃圾，不讓攤商營業。
  2. 攤商出示地籍謄本，證明攤位土地是桃園市政府所有，黑幫無權收租。

林先生拿出一張地籍資料指出，攤位所在地號為「桃園區中路段1723之9」，屬桃園市政府經發局所有，但他詢問經發局，經發局卻說該處應是「1758之1」的私有地。

這個最關鍵的地權問題，林先生向桃園市政府經發局陳情後，經發局表示要派人鑑界，但等了2個月仍無人前往處理；本刊詢問時經發局仍含糊其辭，主祕熊勇智最後回覆，經向局長請示，決定近日會同地政單位會勘，只是不知又要等多久才會真正執行。

此外，應該管理南門市場的區公所，也推說他們只管整個南門市場內圍「公有市場」的部分，外圍街道自治會管轄的非法攤商，他們無法可管，因為種種反對聲音，也沒辦法納編，總之，南門市場幾乎處於「三不管地帶」，才會讓流氓勾結自治會橫行，攤商求助無門。


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【復古惡霸橫行2】砸攤占位堆垃圾　流氓強索租手法好老派
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