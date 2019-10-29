友人狂轟「嫌妳醜才離婚！」　富家女花250萬整容...手一壓崩潰：彈不回來了

▲唐女聽友人建議，到美容機構做整型手術，沒想到臉部出現僵硬情況。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

重慶涪陵區一名唐姓女子近日和老公離婚，去找友人訴苦時，卻被告知「嫌醜才離」，隨後在對方的瘋狂洗腦下，她便到一間美容機構動手術，希望能轉運，從「剋夫」變成「旺夫」。據悉，她共注射3針來改造自己，沒想到做完手術時，用手指一壓，額頭竟然彈不回來，讓她當場崩潰。

綜合陸媒報導，唐女的經濟條件不錯，時常在朋友圈PO出動態炫耀，讓大家知道她擁有數百萬的財產。直到在2016年，唐女與丈夫的感情開始出現問題而經常吵架，期間，她恰巧認識了一位美髮師，對方不斷傳訊關心她，甚至邀她來店裡作客，兩人關係因此而變得更加要好。

某天，唐女與丈夫離婚後精神備受打擊，因此便找該名美髮師友人討安慰。友人當時稱自己會看面相，並向唐女表示，「婚姻失敗是因為剋夫」，隨後便介紹了一位上海小有名氣的醫生所開的美容機構。

▲唐女指出，整個手術過程就只有打針。

當時聽到這番話的唐女彷彿得到救贖，決定馬上透過整形來改變自身形象，挽回失敗的婚姻。事後，唐女在友人的陪伴下來到美容機構，醫生為她設計了豐眉骨肌、豐平果肌、豐唇等一系列的手術，共做了2次，前後花了58萬元（台幣約250萬元）。

據悉，剛做完手術的唐女，突然感覺到自己的臉部變得僵硬且疼痛，甚至用手一壓還有無法彈回的明顯凹痕。她氣憤表示，該名友人當時說，我老公嫌我醜才離婚，叫我要對自己好一點，之後又把我帶到美容機構，說我的太陽穴漏財、法令紋剋夫，要整型運氣才會好。」

▲▼唐女用手壓額頭，出現無法恢復的明顯凹痕。

唐女描述，手術時，醫療人員在她的法令紋、鼻子下面打一針，下巴也打一針，大概2分鐘就完成了。她提到，手術後，開始覺得臉痛、頭暈，用手壓額頭還出現一個坑，甚至還花了58萬（台幣約250萬元）的冤枉錢。

據悉，該整形機構事後已承認手術有問題，願退還8萬元（台幣約34.5萬元）的手術費，但唐女士和家人對此並不感到滿意。目前，當地衛健委已介入調查中。

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